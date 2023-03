TPHCM làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất sau những than phiền của du khách

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 10/3, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, xác nhận, chiều cùng ngày, ban lãnh đạo thành phố sẽ có buổi làm việc với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để bàn về cải thiện chất lượng dịch vụ trong và ngoài sân bay. Buổi làm việc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo UBND TPHCM, đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kể từ sau đại dịch Covid-19, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng du khách đến và đi tăng cao, đặc biệt các ngày nghỉ lễ, Tết. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng khách trước và sau Tết qua Tân Sơn Nhất tăng kỷ lục hơn 3,1 triệu khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách tăng cao sau dịch Covid-19, đặc biệt ngày nghỉ lễ, Tết (Ảnh: Hải Long).

Cùng với số lượng hành khách tăng cao, vấn đề chất lượng phục vụ cũng là điều nhiều du khách, người dân phàn nàn về cảng hàng không này. Trong đó có vấn đề khó khăn trong đặt xe công nghệ và hạ tầng bãi đỗ xe phục vụ du khách còn nhiều hạn chế.

Tại buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội vừa diễn ra hồi đầu tháng 3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã nhấn mạnh việc thành phố cần sớm làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất để gỡ những điểm nghẽn. Lãnh đạo TPHCM cho rằng, trong năm 2022, các vấn đề của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã cải thiện phần nào, nhưng cần bàn để các vướng mắc cơ bản được giải quyết.

"Cộng đồng doanh nghiệp phản ánh, khách du lịch phản ánh thì chúng ta không thể nào để như vậy. Mặc dù sân bay là do Bộ GTVT quản lý, nhưng lại nằm ngay trên địa bàn TPHCM, là cửa ngõ đón du khách. Người ta thấy vấn đề sẽ than phiền TPHCM chứ không than phiền cơ quan khác", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chất lượng phục vụ của sân bay Tân Sơn Nhất bị nhiều doanh nghiệp, du khách phản ánh (Ảnh: Hải Long).

Theo số liệu thống kê, trong dịp Tết (từ 15/1 đến 1/2), lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trung bình 63.000 lượt khách/ngày, cao điểm các ngày 25-31/1 (mùng 4 đến mùng 10 âm lịch) là 80.000-95.000 khách/ngày. Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho rằng, các hãng taxi đã phục vụ từ 7.000 đến trên 10.000 lượt khách mỗi ngày trong cao điểm Tết vừa qua và tình trạng thiếu xe ít xảy ra.

Trong khi đó, so sánh với cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2022, sân bay đón trung bình 52.000 lượt khách/ngày, các hãng taxi chỉ đáp ứng được 5.500 lượt khách/ngày mà tình trạng thiếu xe diễn ra thường xuyên.

Trong buổi làm việc gần đây nhất với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TPHCM đã đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đảm bảo chỉnh trang khu vực đậu xe gồm giữ vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông; chỉ kết nối giao thông duy nhất vị trí tiếp giáp đường vào ga quốc tế; có phương án quản lý và thu phí hợp lý...

Sở GTVT cũng đề nghị Sở Quy hoạch và Kiến trúc có ý kiến về thông tin quy hoạch khu đất làm bãi đậu xe tạm rộng hơn 3.541m2 tiếp giáp ga quốc tế tại góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình), xác định rõ đây là khu đất thuộc quy hoạch sân bay hay thuộc quy hoạch nút giao thông.