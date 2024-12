TPHCM dự kiến bắn 21 phát đại bác dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Chiều 5/12, Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Quốc phòng làm việc với TPHCM về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Sự kiện có sự tham dự của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TPHCM.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, những năm qua, cả nước đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn. Trong năm 2025, các sự kiện quan trọng nhất sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước và kỷ niệm 8 năm ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Q.Huy).

"Sự kiện 30/4/1975 thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất và cả nước bước lên Chủ nghĩa Xã hội. Hiện tại, chúng ta bàn về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta cần thống nhất về ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giới thiệu về những nét chính trong sự kiện diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm. Trong đó, lực lượng không quân sẽ sử dụng các loại máy bay trực thăng, YAK-130, SU-30MK2, để bay chào mừng.

Lực lượng pháo lễ sẽ sử dụng 18 khẩu pháo 105mm (15 khẩu chính thức, 3 khẩu dự bị) để chào mừng sự kiện. Chương trình sẽ có nội dung bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện tại, các lực lượng diễu binh, diễu hành, nghi lễ, nghi trượng đã bước vào giai đoạn huấn luyện cơ bản, chờ ngày hợp luyện, huấn luyện tập trung.

Sự kiện có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, thành phố nhận thức rõ về ý thức, trách nhiệm đối với sự kiện lịch sử, trọng đại này. Sự kiện không chỉ mang tầm vóc quốc gia mà còn có ý nghĩa lan tỏa xa hơn.

"TPHCM đã chuẩn bị từ sớm, từ xa. Ngày 20/8, Ban Chỉ đạo đã phân công cho TPHCM 8 đầu việc thì đến nay cơ bản đã hoàn thành. Từ nay đến thời điểm phải hoàn thành tất cả công việc chỉ còn 3 tháng, nếu không kịp, chúng ta sẽ bị động, nếu thiếu phối hợp sẽ xảy ra sai sót", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM cho biết, sự kiện 30/4/1975, đại thắng mùa xuân năm 1975 là đỉnh cao của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước.

Thời điểm đó, cả đất nước bước vào kỷ nguyên thống nhất, hòa bình, độc lập, tự do và xây dựng. Sau 50 năm, đất nước tiếp tục bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, mọi công việc liên quan đến sự kiện phải tương xứng với tầm vóc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Q.Huy).

"Diễu binh, diễu hành là một trong những khâu quan trọng nhất của cả sự kiện. Các đơn vị thực hiện cần nghiên cứu tận dụng khai thác tối đa công nghệ, làm cách nào để máy bay bay đến đâu thì người dân đều có thể nhìn thấy, theo dõi qua màn hình", Bí thư Thành ủy TPHCM nêu định hướng.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thông tin, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để tổ chức các hội thảo khoa học, triển lãm chuyên đề, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng. Thành phố cũng tổ chức bình chọn và tuyên dương 50 tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu, thực hiện công trình văn học nghệ thuật hướng đến kỷ niệm và nhiều hoạt động khác.

TPHCM cũng chỉ đạo các sở, ngành rà soát kỹ, tập trung nghiên cứu, đề xuất thêm các chính sách chăm lo cho người dân tại địa bàn sau 50 năm xây dựng và phát triển như. Các chính sách gồm việc chăm lo gia đình chính sách, người có công, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo và diện bảo trợ xã hội, chính sách cho lực lượng công nhân đến thành phố làm việc, lao động.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh dự kiến quy tụ khoảng 35 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp sẽ do TPHCM đảm nhiệm với 11 khối, dự kiến tổng lực lượng cho khối diễu binh, diễu hành là hơn 13.000 người.