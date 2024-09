TPHCM đón đợt mưa lớn

Ngày 24/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hôm nay khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa trên hơn một nửa diện tích, tập trung vào chiều tối.

Tại TPHCM, thời tiết ban ngày sẽ có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Lượng mưa chủ yếu nhỏ, riêng khu vực Cần Giờ có thể có mưa vừa và mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Mưa lớn tại khu vực quận 10 (Ảnh: An Huy).

Trong 2-3 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ sẽ suy yếu và mờ dần. Gió đổi hướng hoạt động với cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, qua Trung Bộ.

Khoảng ngày 26-27/9, khả năng hình thành rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 5-9 độ vĩ Bắc sẽ hoạt động mạnh dần, cùng với đó những nhiễu động trên cao sẽ hoạt động tốt hơn.

Nam Bộ và TPHCM vào chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Từ khoảng ngày 26/9, mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng, xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.