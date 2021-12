TPHCM: Chưa thấy dấu hiệu vi phạm tại 2 bệnh viên mua kit test của Việt Á

Dân trí Công an TPHCM cho biết, bước đầu, cơ quan công an không thấy dấu hiệu vi phạm của 2 bệnh viện trên địa bàn đã mua sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM chiều 23/12, ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu - Công an TPHCM, thông tin, lực lượng công an đã phối hợp cùng ngành y tế rà soát tất cả các trường hợp mua bán trang thiết bị, vật tư y tế để xem xét, làm rõ có yếu tố tiêu cực, tham ô, trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh hay không.

Đối với 2 bệnh viện ở TPHCM được xác định đã mua sinh phẩm, trang, thiết bị xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, ông Lê Mạnh Hà cho biết, trước mắt, cơ quan công an không thấy dấu hiệu vi phạm của các đơn vị này.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu - Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

"Chúng ta không nên gán ghép suy nghĩ, cứ liên quan đến Công ty Việt Á là vi phạm pháp luật. Trong lĩnh vực này, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể. Qua các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về giá, số lượng thì không thấy dấu hiệu vi phạm tại 2 bệnh viện này", Phó phòng Tham mưu - Công an TPHCM nhấn mạnh.

Ông Lê Mạnh Hà cũng thông tin thêm, ngoài công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an còn một nhiệm vụ khác song hành là đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, ngoài đấu tranh, phòng, chống tội phạm hình sự, lực lượng công an còn phải nắm bắt tình hình lĩnh vực kinh tế, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu cực.

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, TPHCM đã phát hiện, xử lý hình sự các hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để trục lợi liên quan đến thuốc điều trị và vaccine Covid-19. Cụ thể, cơ quan chức năng đã khởi tố 18 vụ việc, trong đó có một vụ tham ô, 4 vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để trục lợi, một vụ sản xuất vật tư y tế giả và 12 vụ lừa đảo trong mua bán vật tư y tế

"Đây là nhiệm vụ xuyên suốt chứ không phải sau khi Bộ Công an khởi tố Công ty Việt Á thì Công an TPHCM mới làm", ông Lê Mạnh Hà nói.

Tại buổi họp báo, Sở Y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn có 2 bệnh viện đã mua sinh phẩm, trang, thiết bị xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Trong đó, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test, có giá trị hơn 636 triệu đồng theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức mua tổng cộng 65.870 test với trị giá hơn 32 tỉ đồng theo hình thức chỉ định thầu.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC); các bệnh viện (BV) công lập trực thuộc; trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức yêu cầu rà soát việc sử dụng sinh phẩm, trang, thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thời gian qua.

Quang Huy