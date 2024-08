TP Từ Sơn hướng tới trở thành đô thị thông minh, sinh thái

Ngày 29/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức chương trình kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Từ Sơn, nay là thành phố Từ Sơn (01/9/1999 - 01/9/2024).

Ông Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn, cho biết trong 25 năm tái lập, kinh tế Từ Sơn có những bước phát triển vượt bậc, bình quân giai đoạn 2000-2024 đạt 21,4%; tổng giá trị sản phẩm năm 2024 gấp 75,2 lần so với năm 2000.

Tốc độ tăng GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2000-2024 đạt 13,6%; GRDP bình quân đầu người năm 2024 gấp 28,3 lần so với năm 2000.

Trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, TP Từ Sơn đã quan tâm, phát triển toàn diện; công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng; xây dựng lực lượng quân đội, công an trong sạch vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn (Ảnh: Hải Nam).

"Các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, đạt hiệu quả cao", Chủ tịch UBND TP Từ Sơn nói.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn, chúc mừng những kết quả, thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn đạt được trong 25 năm qua.

Ông Lợi nhấn mạnh chặng đường phía trước đang mở ra cho Từ Sơn nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa.

Theo ông, TP Từ Sơn cần chủ động tâm thế ứng phó với những thách thức và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới, quyết liệt hành động để xây dựng thành phố Từ Sơn ngày càng phát triển bền vững, toàn diện trên các lĩnh vực, tiếp tục có những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Từ Sơn ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành đô thị thông minh, văn hóa, sinh thái, tri thức.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.