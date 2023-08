TP Mỹ Tho: Phát huy vai trò Công đoàn trong học tập và làm theo Bác

Từ nâng cao trách nhiệm, sáng tạo

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động TP. Mỹ Tho và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" giai đoạn 2021 - 2026; Hướng dẫn 06 ngày 16-8-2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Mỹ Tho kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Phong trào xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mô hình "Công đoàn đồng hành cùng người lao động vượt khó".

Đồng thời, chú trọng đưa nội dung học tập chuyên đề vào trong chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong năm, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các cấp Công đoàn thành phố còn đưa nội dung học tập các chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sinh hoạt tổ Công đoàn, sinh hoạt lệ kỳ Ban Chấp hành Công đoàn…; lựa chọn giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm mà thực tiễn đặt ra, được đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quan tâm như về tiền lương, thi đua - khen thưởng, tăng thu nhập…; tuyên truyền chuyên đề gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình; tổ chức tọa đàm, giao lưu…

Liên đoàn Lao động TP. Mỹ Tho trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Việc tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thành phố, qua đó xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Đến tinh thần tương thân, tương ái

Cùng với đó, các cấp Công đoàn thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức của từng tập thể, từng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tinh thần tương thân, tương ái theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tích cực tham gia đóng góp của tổ chức Công đoàn từ thành phố đến cơ sở, trước hết là các cán bộ Công đoàn chủ chốt tại cơ sở, tất cả đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong việc thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau.

Cụ thể trong năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện mô hình "Tương trợ Công đoàn". Theo đó, đoàn viên Công đoàn tự nguyện tham gia tương trợ bằng cách tự rà soát tại gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc từ các tổ chức, cá nhân có các vật dụng, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu, đời sống không sử dụng để đóng góp gửi về Liên đoàn Lao động thành phố.

Thông qua đó, Liên đoàn Lao động thành phố sẻ chia lại cho các cá nhân, đoàn viên Công đoàn có nhu cầu sử dụng các vật dụng trên. Ngoài các vật dụng cần thiết như trên, các cá nhân, tổ chức có thể đóng góp quần áo cũ còn sử dụng chuyển về Liên đoàn Lao động thành phố để trao tặng cho đoàn viên, trao cho Hội từ thiện thành phố tặng những người có nhu cầu sử dụng. Qua triển khai thực hiện mô hình, Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ được 118 lượt đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Hay trong năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện mô hình "Công đoàn đồng hành cùng người lao động vượt khó". Qua triển khai, các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tích cực vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị tham gia đóng góp, trao trực tiếp khoản hỗ trợ cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 90 triệu đồng.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố còn gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua; chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động; vận động, hỗ trợ công đoàn viên gặp khó khăn. Theo đó, từ năm 2017 - 2022, các Công đoàn cơ sở đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ trên 11.800 lượt công đoàn viên ốm đau, hữu sự, với số tiền trên 4,4 tỷ đồng; tặng quà tết cho 900 lượt công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 303 triệu đồng; xây dựng 11 "Mái ấm Công đoàn", với số tiền trên 370 triệu đồng; trao 525 suất học bổng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, với tổng trị giá trên 215 triệu đồng.

Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức Chương trình "Đón tết cùng công nhân - Mừng Đảng, mừng Xuân sum vầy" trao tặng trên 350 phần quà trị giá khoảng 120 triệu đồng; hỗ trợ 702 trường hợp đoàn viên khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng; tổ chức trao 2.500 "Túi an sinh Công đoàn" tổng trị giá 500 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.