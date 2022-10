Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao sản phẩm dự báo thời tiết ở Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 21-22/10, trưa nay (22/10), Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã đến thăm Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Tại đây, ông António Guterres đã thăm Phòng Truyền thống và viết lưu bút; sau đó ông cùng đoàn thăm Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn.

Ông António Guterres đã thăm Phòng Truyền thống và viết lưu bút. (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau phần phát biểu chào mừng ông António Guterres đến thăm, ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn đã có báo cáo tóm tắt về những thành tựu và vai trò của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam hiện nay.

Theo ông Thái, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán có tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới nhiều vùng, nhiều lĩnh vực. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các thiên tai ngày càng khó lường, khó dự báo do tính thất thường, cực đoan.

"Thiên tai đã ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm cấp quốc gia", ông Thái nói.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn chia sẻ thêm, hiện nay mạng lưới quan trắc và truyền tin hiện nay của Việt Nam đã được quan tâm và đầu tư nhiều trang thiết bị. Cụ thể có 186 trạm khí tượng bề mặt; 2.500 điểm đo mưa tự động; 14 trạm đo bức xạ; 232 trạm thủy văn; 26 trạm khí tượng thủy văn biển; 10 radar thời tiết; 179 trạm quan trắc môi trường không khí và nước và 18 trạm định vị sét.

"Các số liệu quan trắc được, Việt Nam thường xuyên chia sẻ thông tin với các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn khu vực và thế giới, góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của Liên hợp quốc là giảm thiểu rủi ro thiên tai trên toàn thế giới", ông Thái cho biết.

Bên cạnh đó, Tổng cục khí tượng thủy văn còn đầu tư, phát triển các công cụ dự báo hiện đại: Mô hình toàn cầu IFS, GFS, GSM…; mô hình khu vực WRF 3km, WRF 1km; hệ thống dự báo tổ hợp 32 thành phần phân giải cao. Đặc biệt, công nghệ dự báo còn sử dụng siêu máy tính CRAY-XC40, cho phép tính toán hàng triệu phép tính mỗi ngày, đưa ra tổ hợp dự báo và sản phẩm chi tiết phục vụ giám sát thiên tai, chia sẻ thông tin và hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á;…

Ông Thái cũng đưa ra 5 định hướng phát triển công tác khí tượng thủy văn cho các mục tiêu: Ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển bền vững; an ninh năng lượng, an ninh lương thực và môi trường sinh thái; phòng chống thiên tai; bảo đảm sinh kế người dân.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ vui mừng khi đến thăm Tổng Cục Khí tượng thủy văn - nơi có những tiến bộ về công nghệ và hiệu quả trong dự báo khí tượng thủy văn ở Việt Nam.

"Mặc dù Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng và bị thiệt hại do thiên tai, nhưng vẫn còn may mắn hơn so với nhiều quốc gia khác. Bởi nhiều quốc gia, hàng năm vẫn có tới hàng trăm, hàng nghìn người bị thiệt mạng do ảnh hưởng của thiên tai. Đây là một điều đáng buồn", Tổng Thư ký Liên hợp quốc chia sẻ.

Ông António Guterres phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhấn mạnh vai trò của công tác dự báo, cảnh báo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng khi có hệ thống cảnh báo sớm con người sẽ sớm biết tai họa xảy ra, từ đó có thời gian để sơ tán người dân, bảo vệ tài sản. Nếu không có dự báo thì sẽ không biết thảm họa thiên nhiên khi nào xảy ra để phòng tránh và hậu quả sẽ rất khó lường.

Mục tiêu mà Liên hợp quốc đang cố gắng thiết lập trong 5 năm tới một hệ thống liên minh cảnh báo sớm thiên tai ở các nước được xây dựng với mục đích chấm dứt những thảm họa ảnh hưởng đến sinh mạng, tài sản. Từ đây, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, Việt Nam với kinh nghiệm của mình có vị trí, vai trò rất quan trọng.

Ông António Guterres thăm Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn. (Ảnh: Mạnh Quân).

Đánh giá cao vai trò của Tổng cục Khí tượng thủy văn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, không chỉ dự báo thời tiết, thủy văn mà các sản phẩm dự báo khác của Việt Nam còn mang lại dịch vụ hữu ích cho người dân trong nước và các nước trong khu vực. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, sự hợp tác quốc tế trong phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu là rất quan trọng.

"Tôi xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh, bản đồ dự báo mà các bạn đã trình chiếu. Những gì được thấy tại đây, tôi thấy rằng, các cơ quan khí tượng thủy văn là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển, bảo vệ người dân, giảm phát thải, giúp cho các nhà quản lý hoạch định chính sách chống chọi lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu", ông nói.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao quà lưu niệm Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Ảnh: Mạnh Quân).

Đưa dẫn chứng về việc Pakistan đang phải chịu cảnh lũ lụt rất lớn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng có nguyên nhân của sự buông lỏng quản lý nhà nước, từ đó sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy như nước biển dâng lên, tác động xấu đến hệ thống sinh thái.

"Các bạn có thể nhìn thấy đồng bằng sông Cửu Long đang phải ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặn, rồi bị hạn hán, thiếu nước từ thượng nguồn. Đây là hiểm họa không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng cần biết. Cách đây mấy năm tôi đã đến thăm đồng bằng sông cửu Long, tôi hy vọng sau này khi cháu tôi đến Việt Nam sẽ thấy đây là một khu vực xanh tươi, năng động với những hoạt động kinh tế với cuộc sống thịnh vượng", ông chia sẻ.