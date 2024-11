Tổng Thanh tra báo cáo Quốc hội số tài sản thu giữ trong vụ Phúc Sơn

Thông tin này được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu trước Quốc hội khi trình bày báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2024 trước Quốc hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2024, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm nhiều sai phạm.

Đặc biệt, Tổng Thanh tra cho biết các cơ quan đã xử lý nghiêm một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến các hành vi sai phạm diễn ra từ nhiều năm trước và cả những sai phạm mới phát sinh, xảy ra trên diện rộng, có tổ chức, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Phạm Thắng).

Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý hành chính 7.629 tập thể và 8.714 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền 372 vụ việc.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan đã kiến nghị xử lý 392 người và chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền 25 vụ việc.

Cùng với đó, theo Tổng Thanh tra, các Cơ quan điều tra trong lực lượng công an đã thụ lý điều tra 1.538 vụ án với 3.897 bị can phạm tội về tham nhũng; đề nghị truy tố 856 vụ án với 2.686 bị can.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã điều tra 23 vụ án với 70 bị can và đề nghị truy tố 11 vụ án với 57 bị can.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ án đang thụ lý, điều tra trên 4.759 tỷ đồng, hơn 47.700m2 và 138ha đất; đã thu hồi trên 684 tỷ đồng, 16.695m2 và 967 ha đất; tạm giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch trên 1.184 tỷ đồng và nhiều bất động sản, tài sản có giá trị khác.

Riêng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong cho biết các cơ quan đã kê biên, thu giữ trên 315 tỷ đồng; 1,97 triệu USD; 534 cây vàng SJC và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại.

Dù vậy, Tổng Thanh tra cũng chỉ ra hạn chế khi tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm chậm được khắc phục. Việc truy bắt đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn.

Giá trị tài sản phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực còn tồn đọng lớn, theo ông Phong.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga (Ảnh: Phạm Thắng).

Thẩm tra báo cáo này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga ghi nhận việc phối hợp chặt chẽ, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Các cơ quan cũng tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ chưa chuyển biến, rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra.

Bên cạnh đó, tài sản phải thu hồi trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn còn tồn đọng lớn; nhiều tài sản có tranh chấp quyền sở hữu nhưng chưa được làm rõ về tình trạng pháp lý, gây khó khăn cho giai đoạn thi hành án.

Người đứng đầu cơ quan thẩm tra cũng chỉ ra thực trạng cán bộ, công chức trong các cơ quan tiến hành tố tụng vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bị xử lý hình sự diễn ra còn nhiều.