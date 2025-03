Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra

Yêu cầu này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, chiều 17/3.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, cho biết trong năm 2025 sẽ tập trung giải quyết 220 vụ việc tồn đọng kéo dài; tiếp tục thực hiện chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân; địa phương chủ động nắm tình hình, giải quyết từ sớm, từ xa những vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng.

Triển khai cùng lúc nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính cách mạng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành thanh tra đã giải quyết khối lượng lớn công việc, đảm bảo quyền lợi cho nhiều cá nhân, tổ chức, thu hồi tài sản cho Nhà nước, kiến nghị xử lý những tập thể, cá nhân có sai phạm…

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo tại cuộc làm việc (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Tổng Bí thư, thời gian sắp tới, Đảng, Nhà nước triển khai cùng lúc nhiều chủ trương, quyết sách lớn, chiến lược mang tính cách mạng, tạo nền tảng vững chắc để cho đất nước phát triển.

Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia sẽ tiếp tục được triển khai, ít nhiều sẽ tác động đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, nếu không giải quyết tốt sẽ nảy sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, trong khi đó, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị, tăng cường lợi dụng để chống phá.

Tổng Bí thư lưu ý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được quan tâm hơn nữa. Những vụ việc phức tạp vừa qua phải giải quyết dứt điểm, đồng thời thực hiện đồng bộ biện pháp hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp mới.

Tổng Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo các quy định này được thực hiện một cách nghiêm túc nhất.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, phải tập trung giải quyết dứt điểm 220 vụ khiếu kiện phức tạp, thường xuyên kéo lên Trung ương trong quý II năm nay, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Mặt khác, theo Tổng Bí thư, cần rà soát, thực hiện đồng bộ biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa việc phát sinh vụ việc mới lên Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ chiều 17/3 (Ảnh: Hồng Phong).

"Địa phương nào thiếu trách nhiệm để xảy ra khiếu kiện đông người lên Trung ương, phát sinh trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm", Tổng Bí thư quán triệt.

Tổng Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, xem xét trách nhiệm nghiêm minh đối với từng vụ việc, từng địa phương.

Giải quyết 220 vụ việc tồn đọng, không khoán trắng cho địa phương

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương hướng dẫn, đôn đốc địa phương giải quyết dứt điểm 220 vụ việc trên, không khoán trắng cho địa phương, tránh việc chỉ chú trọng giải quyết hết thẩm quyền mà không chú trọng đến giải quyết hết nội dung.

Tổng Bí thư lưu ý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, phải hướng dẫn, giải quyết kịp thời. Những vấn đề vướng mắc về pháp luật cần thống kê, phân tích cụ thể và đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật có liên quan.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chấp hành kết quả giải quyết đúng đắn của cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Hồng Phong).

Ông giao Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo lực lượng công an nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, cần đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự, an ninh, trật tự; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo để chống Đảng, Nhà nước...

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ triển khai đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việc này phải thực hiện rất khẩn trương, đồng bộ với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý tập trung rà soát, sửa đổi, tham mưu bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại; khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tính liên thông giữa Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.