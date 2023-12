Tổng Bí thư yêu cầu chuẩn bị tốt nhân sự CAND quy hoạch Trung ương khóa mới

Chỉ đạo này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra khi phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023, ngày 20/12.

Nhiều định hướng quan trọng cho năm 2024 được người đứng đầu Đảng đưa ra cho ngành công an.

Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ

Tổng Bí thư đề nghị ngành công an chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình biến động, tình hình thế giới, khu vực và tình hình Biển Đông.

Việc này cần thực hiện theo phương châm từ sớm, từ xa, nhất là sự điều chỉnh chiến lược, chính sách của các nước lớn, các nước láng giềng có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có các chủ trương ứng xử kịp thời, hài hòa mối quan hệ với các nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: CAND).

Phương châm được người đứng đầu Đảng nhấn mạnh là "dĩ bất biến, ứng vạn biến", "trong ấm, ngoài êm"; tránh đối đầu, xung đột, thiết lập tuyến phòng thủ, tạo vành đai an ninh từ ngoài lãnh thổ, biên giới hành chính quốc gia để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, Tổng Bí thư nhắc ngành công an triển khai hiệu quả các đề án, phương án phòng chống biểu tình gây rối, khủng bố, bắt cóc con tin, và xử lý tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Tổng Bí thư lưu ý cần chủ động phát hiện, tham mưu ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

"Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, dẫn đến bị động về mặt chiến lược", Tổng Bí thư quán triệt.

Trong phòng chống tội phạm, lãnh đạo Đảng yêu cầu ngành công an bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Với định hướng kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh ngành công an cần xác định đây là mục tiêu, yêu cầu chính để "soi chiếu".

Ví ngành công an như "thanh bảo kiếm của Đảng", Tổng Bí thư cho rằng cơ quan thực thi pháp luật không thể không gương mẫu. Người đứng đầu Đảng cũng đề nghị ngành công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong lực lượng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: CAND).

Cho biết 2024 là năm bắt đầu triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa mọi hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; tạo môi trường an ninh, an toàn cho các công việc hệ trọng của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, người đứng đầu Đảng lưu ý phải chuẩn bị thật tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các nhân sự trong Công an nhân dân được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nhân sự trong diện quy hoạch tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Việc này, theo Tổng Bí thư, góp phần tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xử lý được những đại án "chưa từng có tiền lệ"

Nhìn lại năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư đánh giá ngành Công an hoạt động rất vất vả song cũng rất vinh dự, tự hào, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã làm tốt vai trò tham mưu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong đó, Tổng Bí thư ghi nhận hầu hết tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm tham quan mô hình Trụ sở 44 Yết Kiêu bên lề hội nghị (Ảnh: CAND).

Với sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các cơ quan nội chính, Tổng Bí thư cho rằng đã có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn.

Các cơ quan đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, có sự đan xen giữa khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước mà từ trước tới nay chưa xử lý được.

Điển hình như các vụ Việt Á; Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); FLC; Tân Hoàng Minh; Hệ sinh thái Công ty AIC; Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty An Đông…

Đặc biệt, Tổng Bí thư ghi nhận việc các cơ quan đã xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai". "Đây là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược được", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương kiên trì chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội.

"Đến nay có thể khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình", Tổng Bí thư nhận định.