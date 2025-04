Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cựu chiến binh Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chiều 21/4 tại TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt, tri ân các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, biệt động Sài Gòn... từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Sự kiện còn có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung...

Một trong những cán bộ cao tuổi nhất tại cuộc gặp mặt là Đại tá Trần Văn Triệu, 93 tuổi, nguyên cán bộ điệp báo an ninh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xúc động nhớ về đồng đội, ông Triệu cho biết, nhiều người không may bị địch bắt tù đày với mọi cực hình tra tấn dã man, nhưng vẫn giữ khí chất, không đầu hàng.

Nói về tương lai đất nước, vị cán bộ lão thành bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, chắc chắn đất nước sẽ vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tươi sáng của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm lắng nghe, trân trọng và ghi nhận những chia sẻ, ý kiến đóng góp của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử.

Đơn cử, Trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, trăn trở việc vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sỹ chưa được xác định danh tính, hàng trăm nghìn gia đình không có thông tin, không biết hài cốt người thân... Ông Hòa đề nghị Nhà nước cần đẩy nhanh việc giám định ADN để trả đúng tên cho liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tri ân, khắc ghi công lao của Đảng, của Bác Hồ, của hàng triệu chiến sỹ, anh hùng liệt sỹ và các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng cuộc sống cho đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng giàu mạnh.

Ghi nhận ý kiến của Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Tổng Bí thư cho biết, Chính phủ đã có nghị định mới, với tinh thần quyết tâm trong công tác đi tìm danh tính cho các liệt sỹ. Bộ Công an với Đề án 06 cũng đã tích cực lấy mẫu gen, xác định ADN thân nhân liệt sỹ.

"Việc này không thể chậm hơn được nữa, 50 năm rồi... càng chậm là càng có lỗi với nhân dân, với các liệt sỹ", Tổng Bí thư khẳng định.

Chia sẻ với các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đảng, Chính phủ đang tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ rất quan trọng thời gian tới.

Nhiệm vụ thứ nhất là gìn giữ được môi trường hòa bình, sự trọn vẹn, ổn định của đất nước. Thứ hai là tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước - trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Nhiệm vụ thứ 3 là nâng cao đời sống của nhân dân, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đất nước được hòa bình, tự do, người dân phải được sống trong giàu mạnh, hạnh phúc. Hòa bình cũng là để hướng tới mục tiêu đó", Tổng Bí thư khẳng định.

Khẳng định những người lính từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đã cùng nhân dân làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển, Tổng Bí thư kỳ vọng các cựu chiến binh với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.