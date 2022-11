Tổng Bí thư: Phát huy vai trò MTTQ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Tham dự buổi gặp mặt có các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị biểu dương 299 đại biểu đại diện cho gần 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và hơn 90.000 Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước. Đây đều là những điển hình tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022 và được bình chọn chặt chẽ qua nhiều cấp từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu tham dự có đầy đủ thành phần đại diện cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo, là hội viên Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ đến từ các khu vực thành thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Nhiều đại biểu có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học, trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, đã được tặng nhiều hình thức khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Đại biểu cao tuổi nhất là ông Tô Văn Tồn 82 tuổi (sinh năm 1940), dân tộc Kinh, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đại biểu trẻ nhất tuổi là anh Cao Xuân Long, 26 tuổi (sinh năm 1996), dân tộc Chứt, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, hoạt động bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, với người dân ở cơ sở. Đây thật sự là những người có uy tín cao, là hạt nhân quan trọng, tích cực ở cơ sở, đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình của Đảng, của đất nước và khẳng định, công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của nhân dân được nâng lên, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để có được thành quả đó, chính là kết quả sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đội ngũ những người làm công tác, giữ vai trò quan trọng là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thời gian qua, vẫn còn nhiều vấn đề nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc như: Thiên tai, lũ lụt; dịch COVID-19 và một số dịch bệnh mới xuất hiện; mất an toàn về cháy, nổ, giao thông, khiếu kiện, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; một số vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng… Nhấn mạnh những vấn đề này đặt ra yêu cầu cao hơn nữa đối với vai trò, trách nhiệm của các cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đặt tư tưởng "dân là gốc" làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt trận ở tất cả các cấp. Muốn đất nước phát triển bền vững cần phải "khoan thư sức dân", phải yên dân và trừ bạo, làm sao để mọi người dân được sống mạnh khỏe, an cư, an toàn và an tâm, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện thân mật với đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, Mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp ủy đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chu toàn đường lối, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chăm lo, hỗ trợ đối với người khó khăn, yếu thế... đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, là nòng cốt tích cực trong đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, tố giác đối với các trường hợp tham ô, tham nhũng, tiêu cực tại địa bàn, cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, công tác tuyên truyền, giáo dục cần làm tốt hơn nữa, giúp người dân nhận thức đầy đủ, cụ thể hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của mình; về vị trí, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của Mặt trận ở cơ sở. Điều quan trọng là làm sao để mọi người dân hiểu được vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận ở cơ sở.

"Muốn người dân tin yêu hơn, hỗ trợ, giúp đỡ Mặt trận nhiều hơn, mỗi cán bộ Mặt trận cần tích cực gần dân, gương mẫu, đi trước, đi đầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn nhân dân trong các công việc của cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không sợ khó, sợ khổ, bởi những gì chúng ta làm, cống hiến sẽ được người dân ghi nhận", Tổng Bí thư nói.

Trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, các cá nhân có uy tín, có tầm ảnh hưởng; cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, kết hợp chặt chẽ và linh hoạt, giữa hiện đại với truyền thống; tập trung, ưu tiên vào việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, công tác giám sát, phản biện xã hội là các nội dung lớn đã và đang được Đảng, Nhà nước cụ thể hóa. Tuy nhiên, có lúc, có nơi, có địa phương, Mặt trận ở cơ sở vẫn chưa sử dụng hết quyền của mình trong hoạt động này, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, quy trình thực hiện; thậm chí có nơi bỏ qua vấn đề, nội dung cần thiết có sự giám sát, phản biện xã hội. Một số nơi còn tâm lý nể nang, ngại va chạm trong giám sát hoạt động khối cơ quan đảng, chính quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các cụ, các vị quyết liệt hơn nữa, nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh và thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn nữa để thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, sự mong đợi của xã hội. Đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở có vai trò, vị trí rất quan trọng, là những người có uy tín, ảnh hưởng cao trong cộng đồng dân cư, luôn làm việc với tinh thần: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Vui mừng được biết các đại biểu đều rất hăng say, tích cực cống hiến cho Mặt trận và đã lập được nhiều thành tích rất nổi bật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, tiếp tục phát huy và lan tỏa rộng rãi hơn nữa; luôn luôn cầu thị, lắng nghe và tham gia giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhân dân; thường xuyên trau dồi, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, tinh thần nêu gương, mẫu mực, kiên định niềm tin và biết dựa vào nhân dân để phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Lấy chăm lo cuộc sống, lợi ích của nhân dân để định hướng mục tiêu hoạt động, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả công việc, đánh giá cán bộ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, với khí thế mới, niềm tin mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác mặt trận rất đỗi vinh quang và cao cả.