Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương trình bày nội dung Tờ trình; các cơ quan và lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu ý kiến.

Bộ Chính trị đã thảo luận, thống nhất đánh giá sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết, Nghệ An đang từng bước hướng tới trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Kinh tế phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp 2,5 lần năm 2013. GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 51,4 triệu đồng, gấp hơn 2 lần năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị được đầu tư, nâng cấp. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục, đào tạo phát triển khá toàn diện; y tế phát triển khá đồng đều ở các tuyến.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. An sinh xã hội được bảo đảm. Bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác tài nguyên được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố. Đối ngoại đạt kết quả tốt, nhất là với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn. Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Kinh tế biển hiệu quả chưa cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hiệu quả liên kết giữa Nghệ An với các tỉnh lân cận còn chưa cao. Phát triển văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh trật tự có nơi, có lĩnh vực còn phức tạp.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế, cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là cần thiết, đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua và rút ra những kinh nghiệm trong thời kỳ mới.

Để xây dựng Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu xác định Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nghệ An là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao và đạt mức cao. Các giá trị hệ sinh thái rừng, biển đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc. Tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ Nghị quyết mới cần chú ý trên cơ sở quan điểm cơ bản, biện pháp cần cụ thể hơn, thiết thực hơn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phải tạo chuyển biến cụ thể để Nghệ An "bước thật mạnh, tiến thật xa".

Với tinh thần, địa phương phải quyết liệt hơn, là chủ lực, nhưng trách nhiệm của các cơ quan Trung ương cũng quan trọng, không khoán trắng cho địa phương và địa phương không ỷ lại vào Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý có nghị quyết rồi, nhưng quyết định là tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả và cuối cùng phải biến nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự cuộc họp (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

"Những điều chúng ta mong muốn, Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn, các địa phương lân cận cũng phải có đà tiếp theo tốt hơn, chứ không phải ra nghị quyết thì coi như là thành công quyết định. Đấy mới chỉ là bước mở đầu rất quan trọng. Cho nên phải có biện pháp tổ chức, chỉ đạo một cách cụ thể, tích cực, có hiệu quả rõ rệt, chứ không phải là Trung ương ban hành nghị quyết xong rồi cứ khoán trắng cho địa phương, mà các ngành, các cấp phải vào cuộc," Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để triển khai quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết; phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.