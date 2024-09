Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn thúc đẩy hợp tác với TPHCM

Chiều 12/9, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Buổi làm việc được tổ chức nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tại cuộc hội kiến, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến thăm, làm việc. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Thongloun Sisoulith sau chuyến thăm Lào vào tháng 5 năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Hải Long).

Bí thư Thành ủy TPHCM chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian vừa qua.

Ông cũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, đất nước, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội XI đề ra, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định, TPHCM luôn nỗ lực hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói chung và giữa TPHCM với các địa phương của Lào nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt trong đó là lĩnh vực thương mại, du lịch, đầu tư, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định địa phương luôn nỗ lực hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước (Ảnh: Hải Long).

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Lào tăng cường hợp tác với thành phố, đưa quan hệ hợp tác ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng khi đến thăm TPHCM và chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố đạt được. Đặc biệt là những thành tựu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

Ông Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Lào đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Lào trong thời gian qua, trong đó có hợp tác giữa TPHCM với Thủ đô Viêng Chăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn TPHCM tiếp tục tăng cường, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ (Ảnh: Hải Long).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, TPHCM tiếp tục tăng cường, thúc đẩy hợp tác với các bộ, ngành, địa phương của Lào, dành sự hỗ trợ, giúp đỡ với các tỉnh của Lào.

Ông cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Lào phối hợp chặt chẽ với TPHCM thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực nhằm đạt được những kết quả thực chất, to lớn hơn nữa, góp phần tích cực vào thành tựu chung của mối quan hệ giữa hai đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.