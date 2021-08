Tình nguyện viên lên Facebook khoe có giấy đi đường, được chạy vòng vòng...

Dân trí Sau khi khoe lên mạng xã hội đã có giấy đi đường để chạy vòng vòng và không quên cám ơn người anh trai, một nữ tình nguyện viên phòng chống dịch đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy.

Chiều 28/8, ông Phạm Thanh Phương - Chủ tịch UBND phường An Phú (TP Thủ Đức) xác nhận với Dân trí, đã nắm được sự việc một tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch có hành động khoe giấy đi đường lên mạng với nội dung "nhạy cảm".

Cụ thể, vào tối 27/8, phường An Phú nhận được thông tin phản ánh về việc một tài khoản Facebook mang tên T.M. đã đăng tải hình ảnh giấy đi đường mẫu mới của phường An Phú cấp, do thẩm quyền trưởng Công an phường An Phú ký và đóng dấu, có số thứ tự 077. Chức vụ trong giấy được ghi là "tình nguyện viên" và mục đích tham gia giao thông "phòng chống dịch Covid-19".

Chị T.M. đã đăng lên mạng xã hội facebook hình ảnh giấy đi đường kèm nội dung nhạy cảm.

Điều đáng nói, ngoài hình ảnh giấy đi đường, tài khoản facebook trên còn ghi nội dung "...cuối cùng e cũng được ra đường, được chạy vòng vòng.... Cảm ơn ông anh trai của em <?>".

Ngay sau đó, UBND phường An Phú đã mời chị V.N.T.M. (chủ của tài khoản facebook T.M.) lên làm việc, đồng thời tiến hành thu hồi giấy đi đường của chị.

UBND phường An Phú cũng thông tin thêm, vừa qua phường tăng cường lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở các khu chung cư, nên thiếu lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, phường đã vận động và tuyển tình nguyện viên tham gia chống dịch. Và chị M. đã đăng ký tham gia nhóm tình nguyện viên của phường.

Sau khi thành phố chỉ đạo các lực lượng tham gia phòng chống dịch cũng phải có giấy đi đường, nên phường đã cấp cho chị M. để chị tham gia công tác chống dịch tại địa phương.

Tuy nhiên, sau khi nhận được giấy, do quá hưng phấn, chị M. đã không kiềm chế được và "khoe" lên mạng xã hội mà không biết như vậy là "nhạy cảm" nhất là với dòng nội dung "được ra đường, được chạy vòng vòng...".

Hiện địa phương đã tạm thời cho chị M. ngừng tham gia hoạt động của nhóm tình nguyện viên tại phường.

Khoa Nam