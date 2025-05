Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi bắt ếch trong đêm mưa lớn

Ngày 30/5, đại diện Công an xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh K.P.X. (SN 1993, trú tại xã Na Loi) cho gia đình tổ chức an táng.

Trưa cùng ngày, Công an xã Na Loi nhận được tin báo, nhờ tìm người từ gia đình anh X.. Theo thông tin từ gia đình, khoảng 24h ngày 29/5, người đàn ông này rời nhà để đi bắt ếch, tuy nhiên, đến trưa hôm sau không thấy về, không liên lạc được.

Khu vực cầu tràn Na Loi, nơi phát hiện thi thể anh K.P.X. (Ảnh: Thu Hoài).

Công an xã Na Loi cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, phát hiện chiếc xe máy của anh X. nằm bên cầu tràn Na Loi, đoạn qua khe Tắm, thuộc địa bàn xã. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh X. dưới khe, cách vị trí cầu tràn hơn 400m.

Theo đại diện Công an xã Na Loi, tối 29/5, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nước khe Tắm dâng cao, chảy xiết. Nhiều khả năng, quá trình đi bắt ếch bên bờ suối, anh X. không may ngã xuống nước và tử vong.

Mưa lớn cũng gây sạt lở một số tuyến đường giao thông nội xã và liên xã, làm cầu bê tông tại khe Huồi Khạp thuộc tuyến đường Na Loi - Piêng Lau - Huồi Xàn bị đứt gãy.