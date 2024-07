Tìm thấy thi thể người cha bồng con gái nhảy cầu Cửa Đại

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, Quảng Nam cho hay thi thể của anh Hoàng Kim C. (28 tuổi, trú xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được thợ lặn tìm thấy lúc 10h40 ngày 5/7. Vị trí tìm thấy anh C. ngay dưới chân cầu Cửa Đại.

Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục phối hợp với đội SOS Đà Nẵng và SOS Quảng Nam tìm kiếm tung tích của cháu H.B.N. (SN 2023, con gái của anh C.).

Lực lượng chức năng đưa thi thể anh C. lên bờ (Ảnh: Bình An).

Trước đó khoảng 1h ngày 5/7, người dân phát hiện anh Hoàng Kim C. bồng theo con gái ra giữa cầu Cửa Đại rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Tại hiện trường, anh C. để lại một xe máy, một điện thoại di động và một đôi dép màu đen.