Tìm thấy thi thể nam công nhân bị sóng cuốn tử vong ở biển Thuận An

Khoảng 5h30 ngày 26/5, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể anh Giàng A Lầu (26 tuổi, trú tại xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) tại khu vực biển Thuận An (thành phố Huế), cách bờ 70m.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi (Ảnh: Võ Tiến).

Trước đó, vào chiều 25/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) nhận được tin báo về việc anh Giàng A Lầu (công nhân của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, đang thi công công trình cầu vượt cửa biển Thuận An) bị sóng biển cuốn mất tích trong lúc tắm tại khu vực bờ kè, thuộc tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải Đội 2 đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.