Tìm thấy tài xế trong vụ ô tô con cháy rụi ở đèo Con Ó

Chiều 15/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy tài xế liên quan vụ ô tô cháy trơ khung trên đèo Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Người này là ông N.M.H. (42 tuổi, trú quận Gò Vấp, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h45 ngày 14/11, ông H. lái ô tô con lưu thông trên đường ĐT 725 từ huyện Đạ Tẻh về thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Khi đến khu vực đèo Con Ó, ông H. dừng xe ở bên đường rồi ngả ghế nằm nghỉ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ ô tô cháy trơ khung ở đèo Con Ó (Ảnh: V.Tùng).

Lúc nghỉ, ông H. hút thuốc, để tàn rơi xuống sàn khiến xe bốc cháy. Người này sau đó tung cửa nhảy ra ngoài, không may rơi xuống vực đèo, bị thương.

Chiều 15/11, ông H. được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 15/11, một số người dân lưu thông trên tỉnh lộ ĐT 725, khi đến khu vực đèo Con Ó phát hiện ô tô con bị cháy rụi.

Người có mặt tại hiện trường sau đó trình báo lên cơ quan công an. Trong ngày, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.