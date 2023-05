Tiêu hủy hơn 6.000 chai thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm

Sáng 12/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa cùng các cơ quan liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 6.300 sản phẩm gồm chai, can, gói thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm.

Lượng tang vật lớn được phân loại, kiểm kê trước khi tiêu hủy (Ảnh: Tiến Tầm).

Đây là tang vật trong 2 vụ vi phạm hành chính bị tổ liên ngành phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang phát hiện, thu giữ trong thời gian qua.

Địa điểm tổ chức tiêu hủy là Nhà máy xi măng INSEE Hòn Chông, thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Số thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm bị tiêu hủy (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo cơ quan chức năng, việc tiêu hủy nhằm đảm bảo xử lý tang vật đúng quy định, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, quyền lợi của các tổ chức sản xuất, kinh doanh chân chính; đồng thời răn đe các đối tượng vi phạm.