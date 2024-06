Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 11/6, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an) giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi Lễ, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang.

Đại tướng Lương Cường trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Đại tướng Lương Cường cho biết, quyết định này của Bộ Chính trị thể hiện sự tín nhiệm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của Thượng tướng Lương Tam Quang với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước bối cảnh, tình hình mới, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngày càng nặng nề, phức tạp, Đại tướng Lương Cường tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang (Ảnh: Bộ Công an).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang, cảm ơn sự ghi nhận, tin cậy giao nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đối với cá nhân Thượng tướng.

Trên cương vị công tác mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang hứa sẽ đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự... góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng và sự sống còn của chế độ.