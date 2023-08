Thường trực Ban Bí thư: Nêu cao trách nhiệm của cán bộ trước nhân dân

Theo thống kê, toàn huyện Thái Thụy hiện có 111 mô hình quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở các thôn, xóm, tổ dân phố, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Thái Thụy (Ảnh: T.T).

Phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của địa phương. Không chỉ phát triển kinh tế - xã hội mà còn tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai rất ấn tượng với việc xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở huyện Thái Thụy. Nếu như toàn tỉnh Thái Bình có hơn 3.000 mô hình, riêng huyện Thái Thụy đã có hơn 100 mô hình.

Nhiều mô hình là điểm sáng của tỉnh như: "Tổ dân vận an ninh, trật tự", "Tổ tự quản an ninh, trật tự, an toàn giao thông", "Đội tự quản tàu thuyền đoàn kết, hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển"…

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại ngày hội (Ảnh: T.T).

Bà Mai nhấn mạnh, hiện nay bối cảnh trong và ngoài nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội phát sinh những vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, do đó nếu không đánh giá đầy đủ, có giải pháp phù hợp sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị.

Một số vấn đề tiềm ẩn nếu không được xử lý kịp thời, hiệu quả có thể trở thành điểm nóng, phức tạp. Đây là vấn đề tỉnh Thái Bình cần phải lưu ý, rút kinh nghiệm và làm tốt hơn.

Thường trực Ban Bí Thư cũng đề nghị, tỉnh Thái Bình và huyện Thái Thụy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trước nhân dân. Củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được thực chất. Đó là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thái Thụy (Ảnh: T.T).

Tại ngày hội, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và khẳng định, thời gian tới tỉnh Thái Bình sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng và đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào và "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ"…

Nhân dịp này, 61 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Thái Thụy vinh dự được các cấp, ngành trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen.

Huyện Thái Thụy tổ chức ra mắt 6 mô hình tự quản mới; đồng thời, tổ chức ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bà Trương Thị Mai cũng đã tặng quà đến cán bộ và nhân dân thị trấn Diêm Điền; tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn và cùng hòa mình vào các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân địa phương.