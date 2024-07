Thượng tá Nguyễn Quang Huyên làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 31/7, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó quyết định về việc điều động Thượng tá Nguyễn Quang Huyên (48 tuổi, quê quán TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh - đến nhận công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/8, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thượng tá Nguyễn Quang Huyên nhận hoa chúc mừng (Ảnh: Hoàng Thơ).

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Quang Huyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận những đóng góp của Thượng tá Nguyễn Quang Huyên trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Ông Thiệu mong muốn trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục rèn luyện phẩm chất, năng lực công tác, nghiệp vụ, đoàn kết cùng tập thể Ban giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Quang Huyên phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hoàng Thơ).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Quang Huyên xúc động bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ vị trí công tác mới.

Đồng thời, Thượng tá Huyên bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn đối với cá nhân.