Thực hư tin công an "vòi" 12.000 USD để đưa thi thể 2 du khách Anh về nước

Liên quan đến vụ việc 2 du khách người Anh tử nạn trên đường đi du lịch tại TP Hội An (Quảng Nam), có thông tin cho rằng gia đình các nạn nhân nhận được tin nhắn qua Whatsapp của người tự xưng là điều tra viên phía Việt Nam nói gia đình "cần phải lo trả 12.000 USD để đưa thi thể về nước, nếu không sẽ phải hỏa táng".

Hiện trường vụ tai nạn ở Hội An làm 2 du khách Anh tử vong (Ảnh: CTV).

Ngày 20/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Ngọc Tường - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam - cho biết sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM về việc hợp tác để đưa thi thể 2 du khách gặp nạn về nước.

Theo đề nghị của gia đình chị Thowpson P.M. (24 tuổi, nạn nhân), Đại sứ quán Anh đã ủy quyền cho một công ty đưa thi thể, hộ chiếu và tài sản… của nạn nhân về Anh. Gia đình chị Thowpson P.M. cũng đề nghị không tiến hành giải phẫu tử thi; gia đình sẽ chịu trách nhiệm và không khiếu nại về nguyên nhân tử vong trong tương lai.

Với trường hợp anh Denver C.M. (25 tuổi), Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM cho biết gia đình nạn nhân đã ủy quyền cho một công ty có địa chỉ tại TPHCM nhận thi hài, hộ chiếu, nộp hồ sơ và làm trích lục khai tử cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chuyển thi hài về Anh.

Gia đình anh Denver C.M. đề nghị thực hiện giải phẫu tử thi để tìm hiểu nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, sáng 20/5, thi thể chị Thowpson P.M. đã được đưa về nước; còn thi thể anh Denver C.M. đang được bảo quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam chờ giải quyết các thủ tục liên quan.

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam cho hay, việc người nước ngoài không may bị nạn tử vong ở Việt Nam, chi phí để đưa nạn nhân về nước liên quan đến nhiều yếu tố, nếu là du khách sẽ có bảo hiểm du lịch.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin nói gia đình nạn nhân "cần phải lo trả 12.000 USD để đưa thi thể về nước, nếu không sẽ phải hỏa táng" là không chính xác (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, liên quan đến công dân người nước ngoài không may gặp nạn tại Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nơi xảy ra tai nạn phải thông qua Sở Ngoại vụ để làm việc với Đại sứ quán. Đại sứ quán sau đó sẽ liên hệ với gia đình các nạn nhân. Bởi vậy thông tin cho rằng điều tra viên yêu cầu gia đình cần phải lo trả 12.000 USD để đưa thi thể về nước, nếu không sẽ hỏa táng, là hoàn toàn không chính xác.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết đã nghe điều tra viên báo cáo về thông tin này. Sau khi xác minh, xác nhận không có ai bên cơ quan điều tra tiếp xúc hay liên hệ với gia đình nạn nhân.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 4h ngày 16/5, anh Denver C.M. điều khiển xe máy chở chị Thowpson P.M. (quốc tịch Anh) lưu thông trên đường Hùng Vương, phường Thanh Hà, TP Hội An thì gặp nạn, lao lên vỉa hè rồi tông vào trụ điện, tử vong.