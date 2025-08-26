Thủ tướng: Xóa hơn 334.230 nhà tạm, nhà dột nát là một kỳ tích giảm nghèo

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Đến dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban ngành.

Cao điểm "450 ngày đêm" hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Báo cáo kết quả triển khai chương trình "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát", Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, cho biết trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách xã hội của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; công tác giảm nghèo và một số lĩnh vực xã hội khác đã sớm về đích, vượt xa mục tiêu Thiên niên kỷ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện,...

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, từ kinh nghiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị và một số địa phương, từ cuối năm 2023 Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội đồng Thi đua khen thưởng đã quyết định phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024–2025.

Ngày 13/4/2024, tại Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động và kêu gọi cả nước quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát vào cuối năm 2025.

Ngày 5/10/2024, tại Hà Nội trong chương trình Mái ấm cho đồng bào tôi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ cùng với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, Chính phủ, Thủ tướng đã phát động cao điểm "450 ngày đêm" hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10.

Trong quá trình triển khai nhờ bám sát thực tiễn, nhận định chính xác tình hình, khi thấy có thời cơ kết thúc sớm hơn, với tinh thần "thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa", Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/8, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Đến nay, sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm "450 ngày đêm" Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu tại Nghị quyết 42.

Trên cả nước đã xóa hơn 334.230 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng được triển khai trong chương trình.

Trong đó, hơn 24.000 tỷ đồng Nhà nước đã cho phép sử dụng 5% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 là 5.070 tỷ đồng và từ 1.940 tỷ đồng từ tăng thu ngân sách 2024 để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh đó, một số bộ, cơ quan đã huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn cho chương trình như: Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động hơn 140.980 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với hơn 414.520 ngày công và gần 62.920 lượt phương tiện; Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, công an nhân dân với 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng.

"Kết quả này khẳng định sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền cơ bản về chỗ ở của công dân, là minh chứng cho cam kết quốc tế của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Xóa nghèo ở Brazil.

Qua chương trình và phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu như" Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ngành ngân hàng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều tỉnh, thành phố đã có đóng góp lớn lao, trách nhiệm cao", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông đánh giá dù đạt được những kết quả căn bản nhưng đây mới chỉ là bước đầu của hành trình hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo đa chiều.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực để xóa số nhà còn lại chưa đăng ký và số phát sinh mới trước tháng 12; đồng thời chăm lo toàn diện cho người dân an cư, lạc nghiệp, việc làm, sinh kế, thu nhập ổn định để không ai bị bỏ lại phía sau.

Những công trình Quốc gia đặc biệt của ý Đảng, lòng dân

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì".

Thực hiện mong muốn của Người, trong suốt lịch sử cách mạng hơn 95 năm qua, Đảng ta luôn hướng tới mục tiêu lớn nhất là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống mang tính triết lý của dân tộc ta "an cư, lạc nghiệp", những năm vừa qua, chúng ta đã triển khai nhiều chương trình, chính sách về nhà ở cho người có công, phát triển nhà ở cho hộ nghèo,...

Đến nay, chỉ trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa hơn 334.230 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng).

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Thủ tướng, từ những hình ảnh vui mừng, cảm động, chúng ta thấy đây là những công trình Quốc gia đặc biệt của ý Đảng, lòng dân của tình dân tộc, nghĩa đồng bào có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Đây cũng chính là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới - là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân anh hùng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thủ tướng đánh giá mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động và là một món quà, một mái ấm, một tình thương, sự chia sẻ với những người khó khăn, sự tri ân với người có công, hiện thực hóa chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Theo Thủ tướng, chúng ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội và điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển, vượt lên chính mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được về xoá nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Thứ hai, đối với hơn 334.230 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để an cư, thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này để lạc nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo.

Thứ ba, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục,...

Thứ tư, từ những kinh nghiệm thực tiễn trong phát động, tổ chức thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các phong trào khác, bảo đảm lay động được tâm can của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị chung tay thực hiện,...

Thứ năm, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Thứ sáu, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Tại hội nghị, 19 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác an sinh xã hội nói chung, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp, các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã chung sức, đồng lòng, chung tay cùng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương và các đoàn thể chính trị - xã hội,... trong việc chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát.

"Hôm nay, với hàng trăm nghìn ngôi nhà được khánh thành khang trang khắp cả nước là hàng trăm nghìn gia đình được sống trong mái ấm tình thương, là hàng triệu mảnh đời được thắp sáng tương lai.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 19 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

19 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.