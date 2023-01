Thủ tướng trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động tỉnh Nam Định

Sáng nay 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nam Định trong chương trình Tết xum vầy - Xuân gắn kết. Cùng dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bí thư tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc.

Trong không khí tươi vui đầm ấm đón xuân mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị lãnh đạo, đại biểu, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh Nam Định tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng.

Thủ tướng cho biết, năm 2022, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Trong những thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Nam Định.

Thủ tướng mong muốn, trong năm 2023 thu nhập của người lao động sẽ được tăng lên.

Thủ tướng mong muốn, trong năm 2023 thu nhập bình quân đầu người cao hơn năm 2022; thu nhập của người lao động nhà máy được nâng lên; chăm lo tốt hơn đời sống người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, gia đình chính sách, có công với cách mạng; Cùng với đó, rà soát các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có chính sách trợ cấp, làm sao cho mọi người, mọi nhà đều có Tết vui vẻ, an toàn, hạnh phúc, lành mạnh, tiết kiệm, không dịch bệnh.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, tuyên truyền người dân chấp hành luật lệ an toàn giao thông, điều khiển phương tiện giao thông an toàn, không uống rượu bia khi lái xe; không để xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và hạn chế tối đa tình trạng đốt pháo.

Thủ tướng cũng lưu ý, sau hơn 2 năm Covid-19, nhu cầu tín ngưỡng, đi lễ, du Xuân sẽ rất đông. Do đó các cấp chính quyền làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đeo khẩu trang ở nơi đông người nhất là tại các lễ hội và tiếp tục thúc đẩy tiêm chủng vaccine.

Riêng đối với các lễ hội, Thủ tướng yêu cầu phải hết sức chú ý công tác bảo đảm trật tự an toàn; chống mê tín dị đoan thái quá; vui Tết với tinh thần tiết kiệm, vui tươi lành mạnh.

Trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định đã huy động được trên 3 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 4.500 hộ nghèo và 38 mẹ Việt Nam anh hùng. Các cấp công đoàn đã dành khoảng 55 tỷ đồng hỗ trợ hơn 142 nghìn lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hỗ trợ 650 triệu đồng. UBND tỉnh và chính quyền các địa phương trong tỉnh hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho người lao động khó khăn. Trong Chương trình hôm nay, Thủ tướng và đoàn công tác đã trao tặng 400 suất quà cho công nhân, người lao động và cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Trước đó, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện trú tại xã Nam Vân, TP Nam Định. Gia đình liệt sĩ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa do Quân chủng Hải quân xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới tới gia đình liệt sĩ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thủ tướng mong muốn mỗi người trong gia đình liệt sĩ luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp tục tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Địch Lễ B, xã Nam Vân, TP Nam Định - quê hương, nơi sinh sống của đồng chí cùng gia đình trong suốt thời kỳ niên thiếu.

Thủ tướng và các đại biểu kính cẩn trước anh linh đồng chí Lê Đức Thọ, tưởng nhớ, tôn vinh người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nam Định, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn, quản lý, phát huy giá trị khu tưởng niệm; mở cửa đón người dân thăm viếng, vừa để người dân được gần gũi với đồng chí Lê Đức Thọ, hưởng thụ không gian này, vừa góp phần giáo dục truyền thống để Khu tưởng niệm trở nên ấm cúng, ý nghĩa hơn./.