Thủ tướng: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 16 chữ: “Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hóa - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Diễn văn kỷ niệm do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trình bày nêu rõ, cách đây tròn 80 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức. Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).

Suốt hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài Tiếng nói Việt Nam; phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam, Người chỉ đạo thành lập Đài Phát thanh quốc gia - tiền thân của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày nay.

Thủ tướng trân trọng, kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn và gửi những tình cảm yêu quý tới gia đình, người thân của 34 liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, vì sự đồng hành của dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong suốt 80 năm qua, “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc; là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu; là tiếng nói của niềm tin và hy vọng; là tiếng nói của lương tri và phẩm giá con người; là tiếng nói của tình dân tộc, nghĩa đồng bào; là tiếng nói của khát vọng, yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế; là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước.

“Những dấu ấn sâu sắc đó luôn đọng mãi trong tâm trí, chiếm trọn niềm tin, yêu thương của đồng bào, chiến sỹ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Theo Thủ tướng, trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, “Tiếng nói Việt Nam” đã vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để truyền lửa yêu nước, gieo niềm tin chiến thắng, tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc đánh thắng mọi đế quốc, thực dân, phong kiến, tay sai.

Trong thời kỳ hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, “Tiếng nói Việt Nam” thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần lao động hăng say; thúc đẩy tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần tạo nên những kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội.

Chính thống, khách quan, kịp thời, hiệu quả

Để Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đài tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).

Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phải xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hóa khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách “Tiếng nói Việt Nam” nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tập trung thực hiện tốt 2 điểm then chốt là phát huy truyền thống và sức mạnh nội sinh, thích ứng kịp thời với thay đổi của thời đại; lấy thính giả là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số là nền tảng, nâng cao năng lực và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại.

Đài Tiếng nói Việt Nam phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, truyền thông với phương châm 30 chữ: “Chính thống, khách quan, kịp thời - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo - Đồng hành, tận tụy, trách nhiệm - Bản sắc, khoa học, hiện đại - Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả”; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung, nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, bám sát thực tiễn, nắm bắt được cái “hồn” của cuộc sống, “hơi thở”, nhịp đập của xã hội, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Đài Tiếng nói Việt Nam phải góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phát huy giá trị văn hóa, bản sắc, con người Việt Nam; khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Lan tỏa tinh thần, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; thúc đẩy văn hóa Việt Nam trong văn hóa chung nhân loại, đóng góp vào văn hiến, văn hóa thế giới. Tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, hưởng thụ của người dân; tăng cường các chương trình bằng các thứ tiếng dân tộc.

Cùng với đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng diện phủ sóng tốt hơn đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hợp tác quốc tế, hiện đại hóa hướng đến chuẩn mực quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam; đầu tư hơn nữa cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, tận tâm cống hiến; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Cách mạng Việt Nam và đòi hỏi ngày càng lớn của nhân dân.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các cô, các chú hãy giữ gìn bằng được tiếng nói của Đảng, Chính phủ và nhân dân trong mọi tình huống”, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với truyền thống 80 năm vẻ vang, toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, văn nghệ sỹ, kỹ thuật viên, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo, ngày càng phát triển vững mạnh, đạt nhiều thành tựu mới, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.