Thủ tướng rung chuông sàn chứng khoán NASDAQ - nơi Vinfast vừa niêm yết

Sáng 22/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ - nơi cổ phiếu VinFast vừa niêm yết. Trụ sở NASDAD đặt tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York.

Lãnh đạo sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm trụ sở và rung chuông khai mạc phiên giao dịch đầu ngày 22/9. Thủ tướng cảm ơn NASDAQ đã có lời mời ông tới thăm sàn nhân dịp Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân (Trung Quốc) vào tháng 6 vừa qua.

NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới, sau sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Tuy nhiên, NASDAQ khá non trẻ so với NYSE. Trong khi NYSE thành lập từ năm 1792 thì NASDAQ mới chỉ hoạt động từ năm 1971.

NASDAQ (Mỹ) là sàn giao dịch điện tử đầu tiên trên thế giới, điều hành 29 thị trường chứng khoán. Hầu hết các "gã khổng lồ công nghệ" trên thế giới đều niêm yết ở đây.

Phát biểu trước khi thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn NASDAQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Lãnh đạo sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ trao Thủ tướng Phạm Minh Chính nghi thức khai mạc phiên giao dịch.

Các lĩnh vực giao dịch chính trên sàn NASDAQ gồm công nghệ, tài chính, công nghiệp, dầu khí, tiện ích, vật liệu cơ bản, viễn thông, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu công nghệ cao Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla, Amazon, Ebay...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết khi phát triển đổi mới sáng tạo sẽ hình thành thị trường khoa học công nghệ. Lúc đó Việt Nam sẽ khuyến khích các công ty khoa học công nghệ niêm yết trên các thị trường chứng khoán, trong đó có thị trường của Mỹ.

Hồi tháng 8, một doanh nghiệp Việt Nam là VinFast đã rung chuông ra mắt trên NASDAQ Global Select Market với tên giao dịch VFS. Trước ý kiến cho biết các công ty nước ngoài rất quan tâm tới thị trường xe điện tại Việt Nam, mong muốn chuyển giao công nghệ phát triển xe điện, Thủ tướng cho rằng phát triển xanh là xu thế, Việt Nam cũng không nằm ngoài, trong đó có phát triển giao thông xanh. Việt Nam đang xây dựng các cơ chế, chính sách ưu tiên cho vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút sau khi bấm nút Khai mạc phiên giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.

Sau khi tham quan và rung chuông khai mạc sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan của Việt Nam tọa đàm với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ để lắng nghe ý kiến và giải đáp vướng mắc trong chính sách đầu tư kinh doanh.

Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thông qua việc triển khai 3 đột phá chiến lược, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư", theo cam kết của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng chứng kiến lễ ký Ý định thư hợp tác giữa Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam.

Hoài Thu (Từ New York, Mỹ)

Ảnh: Đoàn Bắc