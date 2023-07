Thủ tướng Malaysia hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 20/7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm trước đây tới Malaysia. Ông đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiết ở Đông Nam Á, cùng là thành viên ASEAN, chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, nhiều sự tương đồng về văn hóa, lịch sử.

Vì vậy, ông tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Anwar Ibrahim là dấu mốc mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 20/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam (Ảnh: TTXVN).

Cùng với đó, Tổng Bí thư chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tiến hành bài bản, đạt kết quả quan trọng, được sự ủng hộ và niềm tin của nhân dân Việt Nam.

Đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng vào chiều cùng ngày, Tổng Bí thư tin tưởng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ.

Trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm về lãnh đạo đất nước, quản lý phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng nêu những ấn tượng sâu sắc về sự phát triển, đổi thay to lớn của Việt Nam. Ông đánh giá cao về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những đóng góp đặc biệt của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Malaysia đánh giá cao về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những đóng góp đặc biệt của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN).

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có quan hệ đảng.

Hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và phát triển, hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, an ninh mạng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Chia sẻ ý kiến với Tổng Bí thư về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Malaysia, ông Anwar Ibrahim cũng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.