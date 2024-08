Thủ tướng: Lấy phát triển, đột phá để ổn định

Chiều 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ ba của tiểu ban.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục bám sát đề cương đã được Trung ương thông qua, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, các văn kiện của Đảng đã ban hành trong nhiệm kỳ, đặc biệt là cần nhất quán với Báo cáo Chính trị về những tư tưởng, quan điểm lớn, nội dung trọng tâm; bám sát các ý kiến chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện ngày 14/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Nhật Bắc/VGP).

Thủ tướng lưu ý một số nội dung về đánh giá bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước; bổ sung các thông tin, số liệu để minh chứng rõ nét một số kết quả nổi bật, thành tựu nổi bật đã đạt được.

Theo Thủ tướng, những kết quả, thành tựu đó đã góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần bốn thập kỷ đổi mới, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Dự thảo báo cáo cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phát triển, đột phá để ổn định, lấy ổn định làm tiền đề cho phát triển, thúc đẩy quá trình đổi mới. Đồng thời đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện đột phá mạnh mẽ hơn nữa về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực theo hướng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh".

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế để huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, nhất là nguồn lực từ khu vực ngoài nhà nước, lấy nguồn lực nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội. Khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên (đất đai, khoáng sản, vùng trời, vùng biển...) đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển hài hòa, bền vững.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, cương quyết cắt giảm thủ tục rườm rà, cơ chế - xin cho...

Về các giải pháp cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy quyết liệt các động lực tăng trưởng mới. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, tổng thể, hội nhập, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh và thúc đẩy đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Chính phủ và hệ thống chính quyền liêm chính, hành động, vì nhân dân phục vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phát triển.

Thủ tướng đề nghị phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động; khẩn trương triển khai công việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, xây dựng các dự thảo bảo đảm tiến độ và chất lượng tốt nhất.