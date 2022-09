Thủ tướng kỷ luật Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan

Quyết định số 1089/QĐ-TTg của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký nêu rõ lý do kỷ luật ông Võ Văn Hoan do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian kỷ luật hành chính theo quyết định của lãnh đạo Chính phủ tính từ ngày công bố Quyết định số 578-QĐ/UBKTTW ngày 30/6/2022 về thi hành kỷ luật đảng.

Ông Võ Văn Hoan (Ảnh: Q.Huy).

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND TPHCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND Thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật; nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND Thành phố và các sở, ngành,… bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản, ngân sách của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, tại thời điểm đó (cuối tháng 6/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Cơ quan kiểm tra Trung ương Đảng cũng quyết định khiển trách ông Võ Văn Hoan, với tư cách Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng UBND TPHCM.