Thủ tướng khảo sát, khởi công một số dự án lớn tại Hòa Bình, Sơn La

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đưa Mộc Châu trở thành trung tâm kinh tế lớn của Sơn La và Tây Bắc

Trong buổi sáng, Thủ tướng dự lễ khởi công dự án Thiên đường sữa Mộc Châu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tại huyện Mộc Châu. Dự án được đầu tư 3.000 tỷ đồng, quy mô dự kiến 4.000 con, 1.000 tấn sản phẩm/ngày, theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2385/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La. Dự án được triển khai theo mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa, nhà máy chế biến sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái.

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án Thiên đường sữa Mộc Châu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tại huyện Mộc Châu. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Sơn La có truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, nền văn hóa đậm đà bản sắc Tây Bắc, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, có vị trí chiến lược về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ luôn trăn trở với những khó khăn, luôn quan tâm tới vùng Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tiếp nối truyền thống đoàn kết, vượt khó, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu, có bước bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là về sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là cơ cấu lại cây trồng và vật nuôi với việc đổi mới tư duy, "đưa cây ăn quả lên sườn dốc". Điều này là một ví dụ cho thấy tư duy đột phá, đổi mới sẽ tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển, mang lại của cải vật chất, cải thiện đời sống người dân.

"Sơn La đã thay đổi rất nhiều, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Cách đây mấy năm, không ai nghĩ Sơn La có thể trồng được các loại cây ăn quả phong phú, càng không nghĩ là Sơn La có thể xuất khẩu được các loại hoa quả như hiện nay. Tỉnh đã thực hiện thành công chủ trương của Đảng về cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu nông nghiệp, tại vùng đất khó khăn này", Thủ tướng ghi nhận.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu và nhà đầu tư hợp tác triển khai dự án theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng cho biết cách đây nhiều năm, ông đã từng cùng lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan đưa một số loại cây trồng mới về Mộc Châu. Cao Nguyên Mộc Châu là vùng đất có tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất rõ, với diện tích hơn 1.000 kilomet vuông, điều kiện tự nhiên rất đặc trưng, nhưng cần cơ chế, chính sách, tầm nhìn phù hợp để phát triển mạnh mẽ.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng khảo sát thực tế, nghe báo cáo việc triển khai quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu, trong đó có khu dịch vụ cửa ngõ của trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu.

Thủ tướng cũng tới thăm điểm du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông, tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tìm hiểu về tình hình hoạt động, những khó khăn, thuận lợi về con người, văn hóa, thiên nhiên... để phát triển du lịch, việc thu hút du khách sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thu nhập người lao động, đời sống người dân...

Thủ tướng biểu dương bà con đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác những điều kiện của quê hương, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình. Đánh giá vấn đề khó khăn nhất với địa phương là giao thông, Thủ tướng cho biết Nhà nước sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư, du khách tới vùng đất đầy tiềm năng này.

Thủ tướng trò chuyện cùng bà con dân tộc Mông tại điểm du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Tiếp đó, Thủ tướng thị sát dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) tại điểm cuối tuyến (nút giao với Quốc lộ 43, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu).

Trước đó, tối 27/5, ngay sau khi tham dự kỳ họp Quốc hội và tiếp Giám đốc Tập đoàn Intel, Thủ tướng đã đi thị sát thực tế hiện trường dự án cao tốc này tại điểm đầu tuyến (tiếp nối với đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình).

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 85 km, trong đó trên địa phận tỉnh Hòa Bình khoảng 49 km (đi qua TP Hòa Bình, huyện Đà Bắc) và trên địa phận tỉnh Sơn La khoảng 36 km (đi qua huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu).

Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Sơn La, các bộ, ngành Trung ương báo cáo về phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này, các đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng kiểm tra tuyến đường đầu Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (Km 29 đường cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công-tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án theo hình thức này gặp một số khó khăn, vướng mắc. Do vậy, UBND tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã kiến nghị dừng thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP và chuyển hình thức đầu tư sang đầu tư công.

Trong tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 465/QĐ-TTg về việc dừng thực hiện dự án này theo phương thức PPP; giao UBND các tỉnh Sơn La, Hòa Bình chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất dừng triển khai dự án PPP; có phương án xử lý dứt điểm đối với các nội dung công việc đã thực hiện của dự án trước đây, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (trong đó có hình thức đầu tư công) để tiếp tục triển khai đầu tư tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo quy hoạch (nghiên cứu kế thừa các hồ sơ, tài liệu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án trước đây nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật).