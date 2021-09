Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục dành cho Việt Nam các dự án ODA mới

Dân trí Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ngài Kishi Nobuo chọn Việt Nam là quốc gia tới thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Thủ tướng đánh giá cao và khẳng định sẽ tạo điều kiện để quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có độ tin cậy cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam đang thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoan nghênh những đóng góp tích cực của Nhật Bản và ủng hộ Nhật Bản ngày càng có vai trò lớn hơn trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam chia sẻ với những khó khăn của Nhật Bản do đại dịch Covid-19, đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam. Qua đây, Thủ tướng gửi lời cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam hơn 3 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19, viện trợ không hoàn lại 200 triệu Yên để bảo quản vắc xin và đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tăng cường tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, tăng học bổng và hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng nhấn mạnh đại dịch là vấn đề toàn cầu nên cần cách tiếp cận toàn cầu, cần sự đoàn kết và chung tay của tất cả các nước để ứng phó; đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vắc xin, giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn vắc xin bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là trong tháng 9, tháng 10 này và hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế.

Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục dành các dự án ODA mới, ưu tiên cho phát triển hạ tầng chiến lược; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, xanh, sạch; tăng cường hợp tác chuyển đổi số; thúc đẩy sớm mở cửa thị trường tiêu thụ thuận lợi cho nông thủy sản của Việt Nam và một số nông sản của Nhật Bản. Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và sẵn sàng đồng hành, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật.

Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tăng cường tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, tăng học bổng và hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản; mong hai bên phối hợp nối lại việc đi lại bình thường giữa hai nước khi điều kiện cho phép.

Qua ngài Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Đồng tình cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát và ứng phó với đại dịch Covid-19, khẳng định sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan để tiếp tục viện trợ vắc xin cho Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, các nước, các tổ chức quốc tế để ứng phó hiệu quả với đại dịch.

Bộ trưởng Kishi Nobuo khẳng định quan hệ quốc phòng hai nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới; nhấn mạnh Việt Nam ngày càng có vai trò chiến lược quan trọng, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòng và tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo…; khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững và lâu dài, vì thịnh vượng và phát triển của mỗi nước, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Về vấn đề trên biển, trong đó có Biển Đông, biển Hoa Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình qua các tiến trình ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nước.

Về các vấn đề khu vực khác, Việt Nam ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phía Nhật Bản khẳng định ủng hộ các nỗ lực của ASEAN về vấn đề Myanmar, trong đó có việc triển khai thực hiện Đồng thuận 5 điểm đã được Lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua nhằm chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình, ổn định và cuộc sống an toàn cho người dân.

TTXVN