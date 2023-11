Thủ tướng: Chuyển cơ quan điều tra những tồn tại có dấu hiệu vi phạm PCCC

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt khi phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

Báo cáo về kết quả đạt được, đại diện Bộ Công an cho biết các cơ quan đã tiến hành tổng rà soát, kiểm tra 100% nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã vận động hơn 11 triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, 3 triệu hộ gia đình mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai.

Đại diện Bộ Công an báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cũng được thực hiện quyết liệt hơn. Qua kiểm tra 190.000 lượt cơ sở, các cơ quan phát hiện 67.000 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.500 trường hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu dự báo thời gian tới, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu dân cư, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ; cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà để ở vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ; chợ, trung tâm thương mại…

Ông yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng của người dân, doanh nghiệp trong PCCC; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất PCCC để đáp ứng yêu cầu khi có sự cố xảy ra.

Song song với nhiệm vụ này, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.

Nhấn mạnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

"Những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm", theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm về PCCC theo tinh thần không có vùng cấm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhắc đến những khó khăn, vướng mắc trong đảm bảo PCCC mà người dân và doanh nghiệp phản ánh, Thủ tướng chỉ đạo đơn vị liên quan phải trực tiếp đối thoại, nắm bắt tình hình để có giải pháp tháo gỡ; không được gây phiền hà, khó khăn. "Không hợp pháp hóa cho sai phạm, nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nói.

Ngoài ra, ông yêu cầu tiếp tục tổng rà soát các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ. Từ đó, phân loại, đánh giá cụ thể từng nhóm tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC, điện lực để có giải pháp phù hợp.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ - yêu cầu chung về thiết kế trước 31/12.

Cùng với việc thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm và xem xét trách nhiệm với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng.

Ngay sau Hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội.