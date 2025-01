Thủ tướng chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực tại đơn vị quân đội, công an

Sáng 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Cục An ninh điều tra (Bộ Công an); Lữ đoàn K3, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng).

Biểu dương tinh thần ứng trực công việc thường xuyên cũng như trực Tết tại các cơ quan, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực và thành tích của các đơn vị trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng tin tưởng các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025, ngoài các công việc thường xuyên, các nhiệm vụ chung của các ngành, Thủ tướng lưu ý, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ như tổ chức tốt, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp; bảo đảm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước; góp phần triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương và sắp xếp, tinh gọn bộ máy…

Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Thủ tướng đánh giá cao Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo ông, việc này đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, công chức với người làm thủ tục, giảm chi phí, giảm đi lại, giảm phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng kỳ vọng đơn vị trở thành một trong những đơn vị kiểu mẫu trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cùng các cơ quan xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm kết nối với các bộ ngành, cơ quan, địa phương và bảo mật dữ liệu.

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thăm Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), Thủ tướng Phạm Minh Chính định hướng đơn vị phải là kiểu mẫu về bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình, luôn nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng cũng đề nghị đơn vị đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, làm thất bại âm mưu của các tổ chức phản động, thế lực thù địch, các phần tử cơ hội; làm tốt công tác điều tra cơ bản…

Vừa bảo đảm an ninh quốc gia, vừa phải kiến tạo không gian phát triển, làm tốt công tác xây dựng, hướng dẫn thi hành luật pháp, tạo không gian khuyến khích đổi mới sáng tạo… là định hướng quan trọng được người đứng đầu Chính phủ gợi mở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn K3, Tổng cục II (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tại Lữ đoàn K3, Thủ tướng ghi nhận trải qua gần 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn K3 luôn là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, kiên trung của Tình báo Quốc phòng, lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Cùng với giữ vững trận địa tư tưởng, quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống, Thủ tướng yêu cầu đơn vị nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện bộ đội có trình độ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ thực sự tinh nhuệ, thiện chiến, có kỹ năng hành động giỏi, khả năng tác chiến độc lập và sức mạnh chiến đấu cao.

Thủ tướng thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng lưu ý phải luôn nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, hướng tuyến, luôn cải tiến, đổi mới sáng tạo trong phương thức hoạt động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, xử lý nhanh gọn, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các vấn đề đặt ra.

Ông tin với tầm vóc mới, khí thế mới, quyết tâm mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn K3 sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần để Tình báo Quốc phòng luôn xứng đáng là lực lượng trọng yếu, tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.