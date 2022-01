Thủ tướng: Cá thể hóa trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng

Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá, năm qua, công tác phòng chống tham nhũng trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào kết quả phòng chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tiêu cực, tham nhũng và được dư luận quan tâm.

Đặc biệt, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đặt lên hàng đầu, coi phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; công tác xử lý và khắc phục hậu quả các vụ việc xảy ra là cấp bách, quan trọng.

Thủ tướng lưu ý công tác phòng chống tham nhũng trong khối Chính phủ và chính quyền địa phương còn có những khó khăn, tồn tại, hạn chế như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chủ động phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng so với thiệt hại vẫn còn khoảng cách…

Bên cạnh đó, một số bộ, cơ quan, địa phương vẫn chưa cương quyết trong phòng, chống tham nhũng, để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc như sai phạm tại công ty Việt Á, hay một số vụ liên quan đến công tác đấu thầu, đấu giá, liên quan tới đất đai trong những năm gần đây…

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Thủ tướng yêu cầu, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra của lãnh đạo, tổ chức đảng, cấp ủy các cấp trong hệ thống chính quyền.

Trong đó, tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, thanh tra chuyên đề để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong một số lĩnh vực như phòng chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cổ phần hóa doanh nghiệp, đầu tư công, ngân hàng - tài chính, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tài nguyên, môi trường, quy hoạch điện, năng lượng, các mỏ vật liệu xây dựng…

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, đẩy mạnh xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được dư luận quan tâm như vụ án xảy ra tại công ty Việt Á một cách công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu bám sát tình hình, khi xuất hiện tình huống, diễn biến bất thường, có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp cần thiết, rà soát, chấn chỉnh ngay, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ lúc chưa xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Cùng với đó, phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; phát hiện, giải quyết các hạn chế, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, phòng chống tham nhũng ngay từ khâu xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch; phát hiện, biểu dương bảo vệ, khuyến khích những cách làm mới, cách làm hay, những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong năm 2021, công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.712 cuộc thanh tra hành chính và 188.047 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 61.846 tỷ đồng, 7.200 ha đất; kiến nghị thu hồi 16.775 tỷ đồng và 3.497 ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 245 vụ, 182 đối tượng (tăng 58% số vụ)…

Riêng Thanh tra Chính phủ ban hành 14 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 4.967 tỷ đồng, 2.960 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.773 tỷ đồng, 573 ha đất…

Các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra 582 vụ án, 1.262 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó khởi tố mới 310 vụ, 665 bị can (tăng 20 vụ, 49 bị can so với kỳ báo cáo năm trước). Đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 305 vụ, 804 bị can; tạm đình chỉ điều tra 37 vụ, 58 bị can…