Thủ tướng bổ nhiệm hai Thiếu tướng làm Thứ trưởng Bộ Công an

Cụ thể, tại Quyết định số 88 ký ngày 17/1/2022, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê tại xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; trình độ Tiến sĩ luật.

Trong quá trình công tác, ông Tuyến từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Tháng 1/2021, ông Lê Văn Tuyến được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Lê Văn Tuyến (Ảnh: cand.com.vn).

Tại Quyết định số 89 ký cùng ngày, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành cảnh sát kinh tế khóa D19, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đã từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an; Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 9/2019, ông Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.