Thu hồi đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự chưa phù hợp

Ngày 30/3, ông Trần Úc - Chủ tịch thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) - đã ký văn bản xin thu hồi và hủy công văn do ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn - ký ngày 14/3 gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Trần Úc, qua rà soát, xét thấy nội dung văn bản do ông Hà ký ngày 14/3 chưa phù hợp với quy định pháp luật nên thu hồi.

Văn bản do ông Hà ký ngày 14/3 có nội dung đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) - đơn vị để xảy ra vi phạm trong công tác đấu thầu.

Theo nội dung văn bản này, giai đoạn 2019 - 2021, thị xã Điện Bàn quản lý tổng 218 dự án, trong đó Ban QLDA đảm nhận 180 dự án, chiếm 82,5%.

Chính quyền thị xã đánh giá Ban QLDA thực hiện tốt nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án do UBND thị xã giao, việc thi công cơ bản đáp ứng về tiến độ và chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng; công tác giải ngân đạt tỷ lệ khá cao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã không tránh khỏi những hạn chế, sai sót, để xảy ra những vi phạm trong công tác đấu thầu.

"Sau khi Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, tâm lý cán bộ, viên chức, người lao động của Ban QLDA thị xã rất lo lắng, ảnh hưởng việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Do đó, để sớm ổn định tình hình, UBND thị xã Điện Bàn kính đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh Quảng Nam xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan trong sự việc nêu trên", văn bản do ông Hà ký ngày 14/3 nêu.

Liên quan vi phạm tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn, giám đốc đơn vị này là ông Dương Tấn Bình đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Dương Tấn Bình đang được cho tại ngoại.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2019 đến 12/2022, ông Dương Tấn Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tổ chức họp Ban QLDA thống nhất lựa chọn Công ty CP tư vấn và xây dựng do ông Dương Hiển Hội làm Giám đốc tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu do Ban QLDA làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty do ông Hội làm giám đốc chỉ ký hợp thức hồ sơ pháp nhân, tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu do Ban QLDA thực hiện 82 hợp đồng, với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty hưởng lợi 30% (hơn 685 triệu đồng) và Ban QLDA hưởng lợi 70% (hơn 1,59 tỷ đồng). Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi gần 1,4 tỷ đồng.