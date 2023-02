Thu giữ 158 súng, hơn 28.000 viên đạn tại các sân bay trong năm 2022

Chiều 22/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An ninh, an toàn hàng không dân dụng quốc gia chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh, an toàn hàng không dân dụng quốc gia cho biết, năm 2022, các nước chuyển sang trạng thái bình thường mới để phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó các hãng hàng không trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được hoạt động trở lại, khai thác và có sự phục hồi mạnh mẽ.

An ninh hàng không còn nhiều vấn đề lo ngại (Ảnh minh họa - nguồn: Tiến Tuấn).

Đối với Việt Nam, thị trường vận tải hàng không đạt 55 triệu khách, tăng 3,6 lần so với năm 2021. Vận tải hàng hóa ước đạt 1,22 triệu tấn, bằng 94% so với năm 2021.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 43,2 triệu khách, tăng 1,8 lần so với năm 2021. Vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 141.000 tấn, giảm 7% so với năm 2021. Vận chuyển quốc tế đạt 12,1 triệu khách, tăng 22 lần so với năm 2021. Vận chuyển hàng hóa đạt 1,08 triệu tấn, giảm 6,6% so với năm 2021.

An ninh hàng không đáng lo ngại

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhận định, đến thời điểm hiện tại, thị trường hàng không nội địa đã hoàn toàn phục hồi và có sự tăng trưởng mạnh so với giai đoạn trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, tình trạng vi phạm an ninh hàng không vẫn còn đáng lo ngại.

Cụ thể, năm 2022 xảy ra 680 vụ việc vi phạm an ninh hàng không dân dụng, tăng 445 vụ so với năm 2021. Số vụ việc hành khách bị từ chối nhập cảnh tăng mạnh (340 vụ năm 2022 so với 02 vụ năm 2021). Các vụ việc trộm cắp tăng 73 vụ. Vụ việc gây rối trật tự, mang vật phẩm nguy hiểm tăng nhẹ.

Trên toàn quốc, hoạt động buôn bán, sử dụng, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất nổ vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 68 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 128 đối tượng, thu giữ 158 súng, 28.287 viên đạn, 1.513 kg thuốc nổ, 8 tấn cyanua, 700 kg nguyên liệu chế tạo đạn, 680 bình xịt hơi cay, 1.789 linh kiện súng, 211 dùi cui điện và các phương tiện phạm tội khác.

Phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng là lợi dụng tiện ích của Internet, mạng xã hội, dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để liên lạc, thực hiện giao dịch mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thậm chí, đại diện các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng phản ánh còn tình trạng chiếu tia laser, đèn công suất lớn vào buồng lái máy bay, có nơi có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Bên cạnh đó, tình trạng cò mồi, taxi dù tại các nhà ga, bến bãi vẫn xuất hiện.

Thắt chặt an ninh tại sân bay

Trước thực trạng đáng lo ngại về an ninh hàng không, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, trước hết mỗi hành khách đi máy bay đều phải có ý thức tuân thủ những quy định rất ngặt nghèo về an ninh, biến điều đó trở thành thói quen bình thường của bản thân.

"Mỗi một sự cố, tai nạn hàng không, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, cũng đều thu hút sự chú ý và có tác động rất lớn trong dư luận xã hội. Vì thế an ninh, an toàn hàng không càng cần được quan tâm đặc biệt", Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm, thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn, khó lường, trong đó nguy cơ khủng bố cao hơn bất kỳ lúc nào, có thể tấn công vào những hệ thống an ninh hàng không yếu kém.

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh "chúng ta hoàn toàn không thể chủ quan", đồng thời cho biết Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm ban hành Chỉ thị về nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hàng không trong thời kỳ mới để khắc phục tồn tại, bất cập trong lĩnh vực này.

Đặc biệt Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các đơn vị được giao cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định liên quan đến an ninh hàng không, trong đó có việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

"Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đặt ra nhiều thách thức cho việc củng cố và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kết luận.