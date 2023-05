Thiếu niên 15 tuổi mất tích từ ngày 30/4

Chiều 10/5, Trung tá Ngụy Khắc Tú, Trưởng Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang vào cuộc tìm kiếm thiếu niên Nguyễn Hữu Tuấn (15 tuổi, trú tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An) mất tích hơn 10 ngày qua.

Nguyễn Hữu Tuấn trước khi mất tích (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Một ngày trước, cơ quan này nhận được đơn trình báo của gia đình. Theo đó, Tuấn đã nghỉ học, hiện ở với bà nội và bác, còn bố mẹ đang làm việc ở nước ngoài.

Thời gian qua, Tuấn đi làm thêm cho một số hàng quán trên địa bàn huyện.

Đến ngày 30/4, nam thiếu niên đi đâu không rõ.

Sau khi không liên lạc được qua điện thoại, người thân tìm kiếm, đồng thời đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội. Do không có kết quả, gia đình mới trình báo nhà chức trách địa phương nhờ hỗ trợ.

Công an cho biết, cháu Tuấn cao khoảng 1,5m, nặng 42kg, da trắng, tóc cắt ngắn, khi đi mặc quần bò màu đen, áo phông đen.

Công an thị trấn Xuân An thông báo, ai có thông tin về cháu Nguyễn Hữu Tuấn báo cho lực lượng chức năng tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An hoặc qua số điện thoại 0835265588.