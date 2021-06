Thêm 1.000 công nhân được đưa ra khỏi "tâm dịch" Núi Hiểu

Dân trí Ngày 8/6, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tiếp tục di chuyển 1.000 công nhân ra khỏi "tâm dịch" thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu).

Công nhân chuẩn bị lên xe di chuyển sang địa điểm cách ly tập trung mới.

Ngày 8/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, để chuẩn bị cho đợt di chuyển này, từ tối 6/6, huyện đã xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, người dân thôn Núi Hiểu. Số lao động này đã được lấy mẫu xét nghiệm 7 lần để sàng lọc virus SARS-CoV-2 và những người được chuyển đi đều có kết quả âm tính.

Tối 7/6, huyện Việt Yên di chuyển 300 công nhân ở thôn Núi Hiểu đến các khu cách ly tập trung của huyện. Hôm nay (8/6), huyện di chuyển thêm 700 công nhân ra khỏi thôn Núi Hiểu, nhằm giảm mật độ tại khu vực này.

Ngày 8/6, huyện Việt Yên di chuyển gần 1.000 công nhân ra khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu.

Để đảm bảo công tác di chuyển công nhân được an toàn, đúng quy định phòng chống dịch, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an bố trí cán bộ trực bảo đảm an ninh trật tự và xe dẫn đoàn.

Các công nhân chuẩn bị sẵn đồ dùng, đợi gọi tên theo xóm trọ và xếp hàng theo thứ tự, mặc đồ bảo hộ, đứng giãn cách để lên xe. Phòng ở tại khu cách ly mới được bố trí theo thứ tự ưu tiên người ở cùng phòng, người ở cùng tầng, người ở cùng nhà trọ, người ở cùng khu vực nhà trọ... Toàn bộ đồ dùng, xe đưa đón công nhân được phun khử khuẩn trước và sau khi đến điểm cách ly tập trung.

Trước đó, huyện Việt Yên đã di chuyển gần 7.000 công nhân ra khỏi ổ dịch ở thôn Núi Hiểu đi cách ly tập trung tại 14 điểm trên địa bàn huyện.

Như vậy đến nay, huyện Việt Yên đã di chuyển khoảng 8.000 công nhân ra khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu. Sau khi di chuyển toàn bộ công nhân, Trung tâm Y tế huyện sẽ phun khử khuẩn, làm sạch môi trường khu vực này.

Công nhân xếp hàng chờ lên xe.

Trước khi lên xe ô tô công nhân được phát nước uống và mì tôm.

Lực lượng chức năng gọi loa đọc tên, kiểm tra danh sách công nhân lên xe ô tô.

Bá Đoàn