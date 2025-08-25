Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" do báo Dân trí tổ chức nhằm tôn vinh hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong đời sống hằng ngày, gắn với niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Thông qua những tác phẩm gửi về từ khắp mọi miền đất nước, cuộc thi góp phần lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ đỏ sao vàng, đồng thời chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ban tổ chức cuộc thi mong muốn truyền đi thông điệp về tình yêu Tổ quốc, để mỗi người dân thêm trân trọng, tự hào và cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước.

Cuộc thi hướng tới mọi đối tượng là công dân quốc tịch Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi.

Ban tổ chức cuộc thi mong muốn truyền đi thông điệp về tình yêu Tổ quốc (Ảnh: Dân trí).

Thông điệp truyền tải

Các bức ảnh gửi về dự thi cần truyền tải hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng gắn với niềm tự hào dân tộc, khẳng định tinh thần độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Hình ảnh Quốc kỳ hiện diện trong nhiều hoàn cảnh, từ lao động, học tập đến lễ hội, thể thao, thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.

Các tác phẩm dự thi góp phần nhìn lại, tri ân chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, gắn quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai phát triển.

Ban tổ chức khuyến khích cộng đồng ghi lại những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, để hình ảnh lá cờ Tổ quốc được lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông và trong lòng mỗi người.

Cuộc thi tôn vinh hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Dân trí).

Thể lệ cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu"

Độc giả tham dự gửi bài dự thi bao gồm ít nhất 1 bức ảnh, kèm chú thích cho bức ảnh về nội dung, thời điểm chụp. Ảnh được chụp tại Việt Nam hoặc nước ngoài (ghi rõ địa danh).

- Mỗi tác giả tối đa 5 tác phẩm (ảnh đơn hoặc bộ ảnh), mỗi bộ ảnh tối đa 5 ảnh (ảnh trong bộ ảnh không được trùng với ảnh đơn).

- Dung lượng tối đa mỗi ảnh không vượt quá 10Mb.

- Kích thước ảnh tối thiểu: 3.000 pixel.

- Định dạng ảnh: JPG, JPEG, PNG

- Ảnh dự thi tuyệt đối không được chỉnh sửa (chắp ghép), làm sai sự thật.

- Ảnh phải do chính tác giả chụp, ảnh chụp trong thời gian cuộc thi chính thức phát động đến khi kết thúc thời gian gửi tác phẩm.

- Ảnh có nội dung phản cảm, nhạy cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam sẽ không được chấp nhận.

- Ảnh đã đạt giải tại các cuộc thi khác sẽ không được chấp nhận.

- Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả gửi ảnh nguyên gốc để kiểm tra, đối chiếu khi xét giải.

Lưu ý về đoạn giới thiệu sản phẩm dự thi

- Tiêu đề bài dự thi không quá 20 chữ (không tính dấu cách).

- Nội dung giới thiệu bài dự thi: Từ 200 đến 350 chữ (không tính dấu cách).

- Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21/8 đến 10/10/2025 (cuộc thi kéo dài tới hết Ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10/2025).

- Triển lãm và trao giải các tác phẩm xuất sắc sẽ diễn ra vào ngày 1/11/2025.