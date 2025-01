Tháo dỡ 2 biển báo "lạ" ở trung tâm thành phố Nha Trang

Ngày 8/1, ông Chu Văn An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau khi nhận được phản ánh từ người dân về 2 biển báo "Zone 20" trên đường Thích Quảng Đức, đơn vị đã yêu cầu thành phố Nha Trang tháo dỡ các biển báo này.

Biển báo "Zone 20" yêu cầu phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ không quá 20km/h, đã gây ra nhiều phiền hà cho người dân.

Ngành giao thông tỉnh Khánh Hòa cũng đã yêu cầu các đơn vị cấp dưới kiểm tra và rà soát các biển báo giao thông trên địa bàn để loại bỏ những biển báo bất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.

Biển giới hạn tốc độ "Zone 20" trên đường Thích Quảng Đức thời điểm chưa được tháo dỡ (Ảnh: Trần Minh).

Theo phản ánh, 2 biển báo "Zone 20" được lắp đặt tại ngã tư Thích Quảng Đức - Phong Châu và Thích Quảng Đức - Tố Hữu, cách nhau khoảng 2km.

Người dân cho rằng, với làn đường rộng và thông thoáng, việc giới hạn tốc độ 20km/h trên đoạn đường dài đã gây ức chế cho nhiều người.

Được biết, 2 biển báo này do một doanh nghiệp tại Nha Trang lắp đặt từ hơn 10 năm trước. Thời điểm đó, do lo ngại về an toàn khi có nhiều xe tải chở đất phục vụ dự án đi qua, nhà nước đã yêu cầu gắn biển "Zone 20" để hạn chế tốc độ.

Sau khi con đường hoàn thành, doanh nghiệp đã bàn giao hạ tầng và 2 biển báo cho thành phố Nha Trang quản lý. Tuy nhiên, các biển báo vẫn tồn tại nhiều năm, gây phiền hà cho người đi đường.