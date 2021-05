Thanh Hóa: Số cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước đến nay

Dân trí Cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước đến nay, có đại biểu trúng cử với số phiếu lên đến 99%. Theo đó, bầu đủ ĐBQH, HĐND tỉnh, 10 đơn vị bầu thêm do thiếu đại biểu... là kết quả được công bố chiều 28/5.

Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa thông tin, cử tri toàn tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,75%, cao nhất từ trước đến nay.

Về kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, tỉnh Thanh Hóa đã bầu 14 ĐBQH khóa XV với số phiếu tập trung, đúng định hướng; đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ (người trúng cử cao nhất có tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,72%, thấp nhất đạt tỷ lệ 81,17%).

Cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, trong đó, người trúng cử cao nhất có tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,00%, thấp nhất đạt tỷ lệ 79,69%.

Ông Lương Tiến Thành - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu cao nhất là 26.996 phiếu, đạt tỷ lệ 99,00%.

Cùng với đó, bầu được 918/920 đại biểu HĐND cấp huyện, thiếu 2 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu, nhưng vẫn ít hơn so với nhiệm kỳ trước (năm 2016 thiếu 6 đại biểu) và không phải tổ chức bầu thêm do đơn vị bầu cử đã bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu.

Cử tri toàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã bầu 13.140/13.269 đại biểu HĐND cấp xã, thiếu 129 đại biểu, ít hơn so với nhiệm kỳ trước (năm 2016 thiếu 408 đại biểu).

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tại địa phương này không có bất kỳ một đơn vị bầu cử nào phải bầu lại.

Toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.983 đơn vị bầu cử nhưng chỉ có 10 đơn vị bầu cử ở 7 xã thuộc các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Nông Cống, Yên Định, thị xã Nghi Sơn… phải bầu cử thêm, thấp hơn rất nhiều so với hai nhiệm kỳ trước (năm 2016 có 36 đơn vị, năm 2011 có 76 đơn vị bầu cử phải bầu thêm).

Đồng thời, không có trường hợp là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã không trúng cử HĐND cấp xã.

Ông Đỗ Minh Tuấn, nhấn mạnh: "Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm các quy định của pháp luật, thể hiện sự dân chủ, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân".

Ông Tuấn khẳng định, cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh cao nhất từ trước đến nay; các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao; không có vi phạm pháp luật về bầu cử; không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại…

"Thông qua kết quả lần này, một mặt phấn khởi, nhưng một mặt cũng thấy đây là một vinh dự và sự gửi gắm rất lớn của cử tri vào mỗi đại biểu. Trách nhiệm trong thời gian tới các đại biểu phải phấn đấu, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao", ông Đỗ Minh Tuấn chia sẻ.

