Tây Nguyên có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước

Chiều 13/8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ea Tul (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023".

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trung tướng Lê Quốc Hùng (Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo).

Thời gian qua, UBND xã Ea Tul xác định, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ea Tul (Ảnh: Bộ Công an).

Xã đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát động nhiều phong trào tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) như mô hình "3 an toàn về ANTT', mô hình "Chốt bảo vệ mùa cà phê", mô hình "Camera an ninh"…

Xã cũng triển khai nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớn nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã…

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng chính quyền và nhân dân xã Ea Tul, đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk nói chung, xã Ea Tul nói riêng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội (Ảnh: Bộ Công an).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Tây Nguyên là khu vực luôn có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước.

Trong đó, Đắk Lắk được xác định địa bàn "chiến lược của chiến lược", trung tâm của Tây Nguyên, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng luôn tiềm ẩn phức tạp về ANTT, đặc biệt là vụ việc vào ngày 11/6 vừa qua, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng lưu ý, phải chú trọng xây dựng lực lượng công an cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu phong tục, tập quán và hiểu biết tiếng địa phương của đồng bào dân tộc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hải Nam).

Ông cũng mong muốn nhân dân các dân tộc trên địa bàn nỗ lực khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực giúp đỡ chính quyền, lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho ông Y Bhem Niê, Công an viên buôn Tu, xã Ea Tul vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng Bằng khen Bộ Công an cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Bộ Công an).

Cũng tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quà tặng các hộ đồng bào dân tộc xã Ea Tul có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng số tiền 10 triệu đồng của Bộ Công an cho các già làng, người có uy tín và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ea Tul.