Tây Ban Nha đồng ý cấp visa vào hộ chiếu mới của Việt Nam

Thông báo trên được Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam phát đi trưa nay (8/8), trên kênh thông tin chính thức của cơ quan này.

"Sau khi hoàn thành các tham vấn kỹ thuật bắt buộc với các cơ quan trung ương có thẩm quyền của Tây Ban Nha, các cơ quan này đã quyết định công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam (bìa xanh tím than), vì quyển hộ chiếu này đã bao gồm các thông tin cần thiết theo quy định quốc tế" - thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, "nơi sinh" là thông tin bắt buộc đối với thị thực Schengen (26 nước châu Âu bãi bỏ kiểm soát biên giới, cho phép qua lại tự do - PV) nên những người xin thị thực mang hộ chiếu mới bìa xanh tím than phải nộp chứng minh thư/căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh.

Kể từ ngày 8/8, cơ quan đại diện Tây Ban Nha tại Việt Nam sẽ tiếp nhận trở lại đơn xin thị thực của những người mang hộ chiếu mới và có chứng minh thư/căn cước công dân còn hạn.

"Trong mọi trường hợp, những người xin thị thực mang hộ chiếu mới cần lưu ý, khi có dự định đi đến Tây Ban Nha/châu Âu, theo quy định của khối Schengen, thị thực được cấp trên hộ chiếu mới sẽ không có giá trị để nhập cảnh vào vùng lãnh thổ của các nước thành viên Schengen mà ở đó hộ chiếu mới không được chấp nhận" - Đại sứ quán Tây Ban Nha cho biết và khuyến nghị người xin thị thực, trong trường hợp đi du lịch theo tour đến nhiều nước khác nhau, phải liên hệ với Đại sứ quán của các nước đó trước khi chuẩn bị khởi hành.

Cơ quan này cũng thông tin, hộ chiếu bìa xanh lá của Việt Nam có thể hiện nơi sinh, không bị giới hạn nhập cảnh bởi bất cứ quốc gia thành viên Schengen nào vẫn tiếp tục được xử lý bình thường, không bị ảnh hưởng bởi quy định giới hạn lãnh thổ nói trên.

Trước đó, trong thông báo phát đi hôm 1/8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam cho biết các cơ quan có thẩm quyền của nước này phối hợp với các quốc gia thành viên trong khối Schengen tiến hành phân tích kỹ thuật đối với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực.

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội khẳng định không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới này cho đến khi có thông báo mới, khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen chưa đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam.

Hiện hai nước từ chối cấp thị thực trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam là Đức và Cộng hòa Séc vẫn chưa có thông báo mới về tiến trình giải quyết thị thực cho công dân Việt Nam.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được Bộ Công an triển khai cấp cho công dân ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài từ ngày 1/7/2022. Bộ Công an khẳng định mẫu hộ chiếu mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an và khó làm giả. Tuy nhiên, Đức, Tây Ban Nha, Séc đã gửi công hàm tới cơ quan ngoại giao Việt Nam thông báo việc không công nhận mẫu hộ chiếu này vì thiếu thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu.

Ngày 3/8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều công nhận hộ chiếu mới, chỉ có 3 nước: Đức, Tây Ban Nha, Séc tạm thời chưa công nhận do vướng một số yếu tố "mang tính chất kỹ thuật".

Ông Tô Ân Xô cũng thông tin, Bộ Công an sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các điều luật quy định pháp luật liên quan đến hộ chiếu để bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mới