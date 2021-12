Tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Dân trí Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng" sẽ bàn về các giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng" sẽ tổ chức vào ngày 8/12 tại Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn; Trung tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an chủ trì họp báo.

Phát biểu tại buổi họp, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh: Sự phát triển của internet, mạng xã hội là xu thế khách quan, tất yếu, đã, đang đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của từng quốc gia, dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, internet, mạng xã hội cũng tồn tại những mối đe dọa về an ninh mà rất nhiều nước trên thế giới, kể cả những nước phát triển luôn đặc biệt quan tâm. Ở Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều cuộc tấn công mạng, những hành vi phá hoại an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh vi và tính chất phức tạp, mức độ nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng tới các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Để góp phần làm sáng rõ những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng". Hội thảo sẽ có sự tham dự của 100 đại biểu tại điểm cầu Hà Nội là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; Bộ Công an; Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học; lãnh đạo các cục, học viện, đơn vị, các tướng lĩnh, sĩ quan Công an nhân dân và trên 2.000 đại biểu là đại diện lãnh đạo tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban giám đốc, lãnh đạo cấp phòng của lực lượng Công an nhân dân tại các điểm cầu trực tuyến trong cả nước.

Chủ trì Hội thảo gồm Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Thiếu tướng, Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Hội thảo đã nhận được hơn 70 bài viết, tham luận của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an cho biết, Hội thảo diễn ra trong bối cảnh toàn lực lượng Công an nhân dân đang triển khai quyết liệt, đồng bộ sự chỉ đạo của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", hướng tới xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 như định hướng đề ra tại Đại hội XIII của Đảng.

Theo Trung tướng Đỗ Lê Chi, Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng" là một hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội thảo cũng nhằm bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn góp phần hoàn thiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; đánh giá đúng thực trạng của hoạt động sử dụng không gian mạng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay, từ đó làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

