Tân Giám đốc Sở Y tế Cà Mau từng làm Giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 12/8, UBND tỉnh Cà Mau công bố quyết định bổ nhiệm ông Dư Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, làm Giám đốc Sở Y tế Cà Mau. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Hùng được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Dũng. Gần cuối tháng 7, ông Dũng đã bị kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Y tế vì có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tân Giám đốc Sở Y tế Cà Mau Dư Minh Hùng (53 tuổi) quê huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ông Hùng có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng.

Ông Hùng từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau. Tháng 10/2021, ông Hùng được điều động làm Bí thư Huyện ủy Năm Căn nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến nay.

Thay ông Hùng làm Bí thư Huyện ủy Năm Căn là ông Lượng Trọng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Liên quan đến công tác cán bộ, ngày 10/8, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Tấn Vinh (44 tuổi), Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau, làm Phó giám đốc công an tỉnh này.