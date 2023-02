Tạm giữ hình sự tài xế có hơi men, lao xe máy vào CSGT

Ngày 7/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 20h58 ngày 6/2, tổ công tác do Thiếu tá Đào Văn Hùng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm tổ trưởng, trong quá trình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 4E, thuộc phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, thì phát hiện một xe máy biển số 24P5-2859 do một nam giới điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, anh Quách Văn Trường, Đội phó Đội CSGT đường bộ, thành viên tổ công tác, ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga đâm thẳng vào anh Quách Văn Trường khiến anh Trường bị hất văng, ngã xuống lòng đường.

Hậu quả, anh Trường bị đa chấn thương, nứt hộp sọ, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy là Kiều Tiến Tâm (29 tuổi), người ngồi sau là Vũ Quang Vinh (30 tuổi, cả hai cùng trú tại thành phố Lào Cai).

Qua kiểm tra, bước đầu xác định lái xe Tâm có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,303 mg/l khí thở.

Công an thành phố Lào Cai đang tạm giữ hình sự Tâm và Vinh, giám định nồng độ cồn, ma túy trong máu và các biện pháp điều tra để xử lý theo quy định.