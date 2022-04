Tạm dừng thí điểm thu phí tự động toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đồng ý với đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Bộ GTVT yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm không ảnh hưởng tiêu cực đến việc đi lại của người dân, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình triển khai, Tổng cục Đường bộ tổ chức đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, tránh tranh chấp pháp lý trong quá trình thực hiện; phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong quá trình triển khai thí điểm và tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm theo quy định.

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: VietnamNet).

Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5/5/2022 đến ngày 23/5/2022 nên việc thí điểm thu phí tự động không dừng tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được lùi một tháng so với kế hoạch dự kiến.

Theo đó, thay vì chính thức thực hiện từ ngày 5/5 như thông báo trước đó, thời điểm mới áp dụng việc thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được lùi đến tháng 6.

Để bảo đảm nhu cầu tham gia giao thông và trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra SEA Games 31, việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông bảo đảm tối thiểu 3 tháng.

Hiện nay, tỷ lệ phương tiện phương tiện đã dán thẻ và sử dụng dịch vụ ETC tại các tỉnh, thành phố có tuyến đường cao tốc đi qua đạt trung bình 65%. Tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC trên tuyến đạt 50% trên tổng lưu lượng xe (thời điểm tháng 3/2022) tăng khoảng 5% so với tháng trước đó.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong công tác truyền thông, phát hành sổ tay hướng dẫn cho chủ phương tiện về thu phí điện tử không dừng để tăng cao tỷ lệ dán thẻ cũng như sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để chuẩn bị cho giai đoạn thí điểm.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động tổ chức, phối hợp cùng đơn vị quản lý tuyến đường là Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam rà soát, kiểm tra hiện trường tổ chức giao thông khu vực các trạm thu phí trên tuyến; lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ phương án tổ chức giao thông phục vụ công tác thí điểm trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, thỏa thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc rà soát hệ thống biển báo, phương án tổ chức giao thông; bảo đảm trật tự an, toàn giao thông, xử lý các vi phạm…